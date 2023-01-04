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"Вся Самарская область сегодня с вами": губернатор Дмитрий Азаров поддержал самарских бойцов в Ростове-на-Дону и Макеевке

4 января 2023 23:42
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Губернатор доставил в ДНР медикаменты, которые помогут скорейшему восстановлению раненых.

В среду, 4 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал раненных военнослужащих-земляков в госпиталях Ростова-на-Дону и Макеевки, а также бойцов, которые сегодня в строю, защищают нашу Родину.

Губернатор доставил в ДНР медикаменты, которые помогут скорейшему восстановлению раненых. Также в Ростов-на-Дону для наших земляков доставлено необходимое обмундирование и все, что нужно военнослужащим в быту.

Глава региона передал раненым бойцам слова поддержки земляков.

"Вся Самарская область сегодня с вами. Переживает и молится о вашем скорейшем выздоровлении. Поправляйтесь, набирайтесь сил, а мы позаботимся о том, чтобы у вас было для этого все необходимое", - сказал бойцам Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что наши земляки стойко переносят ранения. 

"Все как один говорят, что должны вернуться в строй. Уверен, этот победный настрой позволит им как можно быстрее выздороветь,- подчеркнул Дмитрий Азаров. - Больница в Макеевке первая приняла наших земляков. Врачи, медсестры сделали все возможное, чтобы бойцы получили первую медицинскую помощь и как можно быстрее отправились в медицинские специализированные учреждения. Тех, кого пока транспортировать рано, мы навестили, поговорили, у всех настрой правильный - на полное выздоровление. Наши парни поправятся и еще много доброго и важного для страны сделают".

Уже в ближайшие сутки большую часть тех, кто сегодня проходит лечение в Ростове-на-Дону, направят в самарский госпиталь - поближе к родным и близким людям. Такой договоренности достиг глава региона.

"Примерно 60-70 человек, у кого позволяет самочувствие, в Самару отправим. Это придаст бойцам сил для скорейшего восстановления. Наши медики к приему готовы",- рассказал Дмитрий Азаров.

Кроме того, бойцов, которые нуждаются в продолжении специализированного лечения, направят в лучшие госпитали страны. В том числе, в Москве.

Дмитрий Азаров сегодня также поддержал бойцов, которые защищают нашу Родину в строю. Многие из них после вражеского удара рисковали жизнью, спасая своих товарищей. Губернатор подчеркнул, что будет ходатайствовать о присвоении землякам государственных наград за проявленные мужество и отвагу.

"И бойцы, и командиры проявили себя настоящими героями. Парни, которые сейчас находятся в строю, все настроены дать отпор врагу и отомстить за погибших товарищей",- отметил губернатор, сообщает sovainfo.ru.

 

Фото:   СОВА

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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