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Объединенный волонтерский центр «Единой России» в Самарской области отмечает первую годовщину работы. 23 марта исполнился ровно год, как он открылся на базе общественной приемной партии. Активисты партии решили объединиться для помощи людям сразу, как только коронавирус пришел в область. О своем намерении стать волонтерами уже в первую неделю сообщили сотни человек. За считанные недели волонтерские группы появились при местных отделениях «Единой России» во всех городах и районах области.

Волонтерский центр объединил более двух тысяч добровольцев. За год работы им поступило больше 3000 заявок, почти всем людям удалось помочь. В основном просили помочь с доставкой продуктов, медикаментов, с оплатой счетов за услуги ЖКХ, выгулять домашних животных — а иногда и просто поговорить.

Продовольственные наборы и горячие обеды добровольцы доставляли многодетным и малоимущим семьям, людям, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Этой помощью воспользовались около 340 тысяч жителей Самарской области. Общий вес овощей, приобретённых для бесплатных наборов, составил 4,5 тонны. Волонтеры передали жителям Самарской области более 50 тысяч средств индивидуальной защиты, доставили 45 тысяч наборов лекарственных комплектов.

Добровольцев привлекали к работе в колл-центрах больниц — они принимали вызовы в поликлиниках, информировали пациентов о результатах анализов по телефону, работали с документами и выдавали лекарства. Студенты-старшекурсники в период пандемии стали помогать медикам, работающим, в том числе, в «красной зоне», которым не с кем оставить детей. Появились волонтеры-педагоги, которые помогали детям сделать уроки, встречали после школы, чтобы проводить. По инициативе «Единой России» стартовал благотворительный проект «Помоги учиться дома», в Самарской области школьникам из нуждающихся и многодетных семей для дистанционной учебы передали несколько сотен ноутбуков, планшетов, веб-камер.

Пожалуй, самым популярным и востребованным видом помощи в пандемию стало автоволонтерство. Обеспечить медиков транспортом призвал глава региона. Дмитрий Азаров отдал на эти нужды собственную «Ладу Весту». В Самарской области добровольцы за год перевезли 12 тысяч врачей. Волонтерский центр выделил активистам несколько автомобилей и три тысячи топливных карт.

Активную помощь волонтерскому центру оказывали партийные активисты и народные избранники, взявшие на себя функции добровольцев на время пандемии. Они делились с волонтерским центром транспортом и сами выступали в роли автоволонтеров, успев доставить несколько тысяч медицинских специалистов по адресам пациентов.

Депутаты фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе организовали сбор членских взносов и пожертвований. На собранные средства приобрели оргтехнику и специальное оборудование для медучреждений, термометры, пульсоксиметры для измерения уровня кислорода в крови, защитные средства для медработников.

Руководитель фракции Александр Живайкин не только предоставил личный автомобиль для нужд врачей поликлиники № 6 Советского района, но и сам работал автоволонтером, доставляя медработников к больным, находящимся на амбулаторном лечении.

Депутат Самарской губернской думы Рубик Амроян организовал ежедневную бесплатную доставку хлеба жителям Жигулевска. А его коллега по фракции «Единая Россия» Андрей Коновалов закупил и передал в ветеранские организации индивидуальные средства защиты — маски, перчатки, гели. Депутат Александр Милеев помог поставкой чистой питьевой воды областной детской инфекционной больнице, Марина Сидухина работала в регистратуре одной из поликлиник Самары.

Единоросс Алексей Степанов передал самарской больнице № 2 столы, приспособленные для лежачих больных. Его однопартиец Виктор Воропаев купил для больницы имени Середавина копировальную технику. В Самарской областной клинической гериатрической больнице силами активистов партии создали комнату отдыха для медицинского персонала.

Но центральной задачей волонтерского центра стала помощь медикам в «красных зонах». Горячим питанием волонтерский центр обеспечил 7000 человек, активисты ежедневно развозили по медучреждениям средства индивидуальной защиты — специальные костюмы, маски, перчатки.

«Волонтеры, предприниматели, наши товарищи по партии, депутаты — муниципальные, областные, государственные, делали свои взносы, привозили в медучреждения продукты питания, пока это не приобрело системный характер. Эта работа продолжается и сейчас», — рассказал губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров в ходе социального онлайн-форума. Он проходил в конце прошлого года на федеральной площадке «Единой России» – участие в нем принял и президент Владимир Путин. «Вы – на правильном пути», - сказал глава государства, обращаясь к добровольцам-участникам форума. Спустя всего несколько месяцев он поддержал идею «Единой России» об участии волонтеров в политике. По его словам, это положительно скажется на развитии страны, потому что добровольческие движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем.

Волонтерство, таким образом, стало популярным и востребованным – как в Самарской области, так и во всей стране. Волонтерские центры «Единой России» продолжают работу и будут это делать, пока на это есть запрос от людей и требуют обстоятельства.

В Самарской области инициативу подхватили: в составе регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования оказалось больше половины волонтеров и общественников. Им предстоит следить за честностью и прозрачностью подготовительного этапа предстоящей избирательной кампании. В регионе будут выбирать депутатов в Государственную Думу и Самарскую губернскую думу. Не исключено, что в составе участников предварительного голосования – будущих кандидатов от «Единой России» в парламенты также окажутся волонтеры, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"