Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание Правительства Самарской области

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В понедельник, 25 апреля 2022 года, в Правительстве Самарской области состоялось еженедельное оперативное совещание, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Участники совещания проанализировали текущий статус реализации региональной составляющей национального проекта «Образование». В рамках национального проекта реализуется семь региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан РФ», «Молодежь России». Важной частью нацпроекта является строительство новых образовательных учреждений.

В этом году заканчивается строительство общеобразовательной школы на Пятой просеке городского округа Самара (2 очередь), сегодня техническая готовность составляет 99%. В настоящее время осуществляется монтаж оборудования, поставка мебели. Планируемый срок ввода – 30 июня. Председатель областного Правительства поручил министерству строительства Самарской области сократить этот срок на месяц: «Требуйте с подрядчика необходимых доработок, планируйте график проведения необходимых проверок и до 1 июня объект вводите в эксплуатацию. Останется время, чтобы подготовиться к началу нового учебного года».

С докладом о ходе подготовки к федеральному форуму «Сильные идеи для нового времени» выступил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Он рассказал, что наш регион активно включился в эту работу. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в организационный штаб по проведению форума. На сегодняшний день из 13 023 идей, предложенных всеми субъектами РФ. Жителями Самарской области подано 1228. В настоящее время ведется качественная проработка наиболее перспективных проектов, чтобы максимально повысить их шансы на попадание в федеральный ТОП-1000, а далее - в федеральный ТОП-100.

«Форум имеет особое значение, он проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. По результатам форума планируется принять новые стратегические инициативы, начать реализацию проектов, которые имеют прорывное значение для нашей страны. Ряд важных инициатив носят региональный характер. Поэтому очень важно провести внимательный анализ всех идей и качественно представить их на форуме», – считает первый вице-губернатор.

По поручению Главы региона на оперативных совещаниях анализируется выполнение плана первоочередных действий по обеспечению социально-экономического развития Самарской области в условиях внешнего санкционного давления.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян доложил о работе министерства в этом направлении. Так, для поддержки педагогических работников образовательных организаций в марте текущего года принято постановление Правительства Самарской области «О повышении оплаты труда отдельным категориям педагогических работников и внесение изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области». На финансирование мероприятий из областного бюджета выделено более 1,5 млрд. рублей. В целях сохранения штата водителей школьных автобусов учтена поправка в законе Самарской области, в соответствии с которой с 1 января 2022 года водителям повышена заработная плата на 16%. Предусмотрены средства для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений: двухразовым питанием всех детей с ограниченными возможностями здоровья, завтраками – всех обучающихся начальных классов.

Виктор Кудряшов поручил министерству проработать дополнительные меры поддержки для частных образовательных организаций, в частности, детских садов: «Очень важно, чтобы в нынешних условиях не только не уменьшалось, но даже увеличивалось количество мест в дошкольных образовательных учреждениях».

Врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев рассказал о намерении министерства поддержать социальные предприятия, чья деятельность направлена на обеспечение занятости ряда категорий социально незащищенных граждан, на оказание социально-бытовых услуг, организацию профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного профессионального образования. В связи с этим разработан нормативно-правовой акт, направленный на снижение размера арендных платежей за имущество Самарской области на 50% на трехлетний период (2022-2024 годы).

«Мера точечная, абсолютно справедливая, в этих условиях она очень важна. Верное решение – поддержать предприятия, которые оказывают социальные услуги», – одобрил предложенную меру поддержки председатель областного Правительства.

На совещании была поднята еще одна тема. Прозвучала информация, что министерством имущественных отношений были проанализированы расходы органов исполнительной власти на аренду помещений (которые, в том числе, используются для размещения подведомственных учреждений). Часть учреждений министерство предложило переместить из арендованных площадей на площади стадиона «Солидарность Самара Арена». Такой опыт есть в других регионах. Виктор Кудряшов поручил профильным министерствам проработать этот вопрос: «По оценкам минимущества, перемещение ряда подразделений позволит нам сэкономить порядка 50 млн. рублей на арендной плате и взять на себя значительную часть расходов по оплате коммунальных услуг, которые сейчас несет стадион».