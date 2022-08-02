Виктор Кудряшов встретился с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуардом Харченко

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуардом Харченко. Глава регионального кабмина и бизнес-омбудсмен обсудили широкий круг вопросов, связанных с поддержкой предпринимательства, преодоления проблем развития бизнеса, направлениями совместной работы по закреплению Самарской области в списке лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности.

Эдуард Харченко представил результаты работы за минувший год. В 2021 году в адрес уполномоченного поступило 405 устных и письменных обращений предпринимателей. Все они были рассмотрены, обратившимся были даны разъяснения.

Во многих случаях потребовалось приложить значительные усилия, чтобы отстоять права и интересы бизнеса, сократить административную нагрузку. Так, предпринимателям оказывали содействие в получении оплаты за выполненные государственные и муниципальные контракты, в замене штрафов на предупреждение, способствовали возобновлению работы после административного приостановления деятельности, поддерживали в судебных спорах, помогали получить доступ к мерам поддержки. Всего по итогам 2021 года работа по поступившим жалобам завершена на 88%.



Начиная с 2021 года Уполномоченный проводит совместные приемы с прокурором Самарской области. Это позволяет более эффективно оказывать адресную поддержку бизнесу, кроме того, в этой работе принимают участие представители Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области, Управления Федеральной налоговой службы, органов местного самоуправления, профильных министерств и ведомств регионального Правительства.

За первое полугодие 2022 года в адрес Уполномоченного поступило 201 устная и письменная жалоба и обращение. Жалобы предпринимателей связаны, чаще всего, с административным давлением, а обращения за помощью, как правило, касаются вопросов землепользования, подключения к инженерным сетям и взаимоотношений с соответствующими службами.

Ежегодно Уполномоченным по защите прав предпринимателей проводятся опросы об оценке состояния бизнеса и актуальности мер государственной поддержки в Самарской области. В феврале 2022 года был проведен интернет-опрос. Результаты исследований мнений также находят отражение в ежегодном докладе уполномоченного.

Виктор Кудряшов поблагодарил бизнес-омбудсмена за работу: «Поддержка предпринимательской инициативы, создание комфортных условии ведения бизнеса является для нас важнейшей задачей. И, конечно, мы крайне заинтересованы в обратной связи от предпринимателей, нам необходимо понимать, как работают меры государственной поддержки, какие трудности испытывает бизнес «на местах». Аппарат Уполномоченного аккумулирует и систематизирует такую информацию, эти сведения мы учитываем при принятии решений».



Первый вице-губернатор напомнил, что Самарская область за прошедшие пять лет более чем на 40 пунктов улучшила свои позиции в национальном рейтинге регионов с наиболее благоприятным инвестиционным климатом и сейчас находится в десятке лидеров рейтинга. В то же время, регион не будет останавливаться на достигнутом и намерен наращивать усилия по формированию комфортных условий для ведения бизнеса.

В связи с этим Виктор Кудряшов поставил перед региональными министерствами и ведомствами задачи по сокращению сроков выполнения технологического присоединения промышленных объектов к инженерным сетям электро-, газо- и водоснабжения, сокращению сроков оформления разрешений на строительство, повышению качества дорожной сети.

В завершение председатель областного Правительства отметил, что власти региона будут рады новым замечаниям и предложениям от Уполномоченного по защите прав предпринимателей и бизнес-сообщества, которые будут способствовать совершенствованию условий реализации бизнес-проектов.

Фото: департамент информационной политики СО

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