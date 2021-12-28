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Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание

28 декабря 2021 15:26
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Первый вице-губернатор отметил, что к завершению года Самарская область подходит с хорошими результатами по всем направлениям социально-экономического развития.

27 декабря председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. В режиме видеоконференции в нем приняли участие руководители органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов региона, главы ряда муниципальных образований.

Открывая совещание, первый вице-губернатор отметил, что к завершению года Самарская область подходит с хорошими результатами по всем направлениям социально-экономического развития: «Итоги будут подведены позже, но сегодня есть все основания считать, что с абсолютным большинством задач мы с вами справились».

Участники совещания обсудили оперативную обстановку в регионе. Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Степанов доложил, что за период с 20 по 27 декабря чрезвычайных ситуаций на территории губернии не произошло. Гидрологическая обстановка развивается согласно прогнозам. Уровень воды в Волге возле Самары составляет 28,48 метра по Балтийской системе высот.  

По данным Приволжского УГМС, в первой половине недели ожидаются морозы. 

В своем докладе представитель ведомства подробно остановился на резонансном происшествии минувшей недели. В минувшее воскресенье, 26 декабря, на участке с 100 км по 140 км федеральной автодороги М5 «Урал», на территории Алексеевского района Самарской области из-за снежных заносов произошел затор. В снежном плену оказались 40 машин. На месте работали 70 спасателей и 28 единиц техники. Было эвакуировано и размещено во временном пункте 14 человек. На 15.00 часов 26 декабря последствия затора были ликвидированы.

Виктор Кудряшов поблагодарил сотрудников МЧС за самоотверженный труд и поздравил с Днем спасателя России, который отмечается 27 декабря: «Хочу отметить слаженную работу МЧС России по Самарской области по ликвидации затора.  Вы сработали ответственно, оперативно, провели расчистку трассы, организовали обогрев, питание, по сути, обеспечили спасение людей. Поздравляю вас с профессиональным праздником! МЧС – надежная структура. Мы многое прошли вместе в этом году и убедились в профессионализме сотрудников, умении решать самые сложные задачи».

Первый вице-губернатор поручил организовать помощь территориям, пострадавшим в результате метели и ураганного ветра. 

Подробно обсудили на оперативном совещании итоги работы по внедрению в работу Правительства Самарской области принципов бережливого производства. 

Всего к настоящему времени описано 89 процессов и услуг (29 услуг и 60 процессов) в деятельности органов власти, которые могли бы быть оптимизированы. 39 из них были трансформированы и внедрены в 2021 году, 16 оптимизированы и находятся на стадии внедрения. Оптимизация остальных процессов и услуг запланирована на 2022 год. Основные KPI трансформации процесса – это сокращение времени, уменьшение трудоемкости, сокращение доли брака, повышение удовлетворенности получателей услуги.

Основные усилия были направлены на оптимизацию процессов по оказанию массовых социально значимых услуг.  

Министерства и ведомства, где реализация проекта по внедрению принципов бережливого управления идет наиболее успешно – это министерство экономического развития и инвестиций, министерство труда, министерство транспорта и автомобильных дорог, ЗАГС, министерство энергетики и ЖКХ региона.

Так, в минтруда разработан план мероприятий по реализации целевой модели процесса согласования кандидатуры соотечественника, проживающего за рубежом и пожелавшего переселиться в Самарскую область. Результатом внедрения новой модели будет сокращение срока подготовки решений с 15 до 7 рабочих дней, а также экономия ресурсов министерства и центров занятости.

Министерство транспорта и автомобильных дорог провело оптимизацию процессов предоставления двух государственных услуг: установления публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги и согласования строительства или реконструкции в границах придорожных полос автомобильной дороги регионального значения. Это позволило сократить сроки их предоставления соответственно с 30 до 21 дня и с 15 до 10 дней. А сроки процедуры предоставления массовой услуги по выдаче разрешений на деятельность по перевозке пассажиров (такси) сократились в шесть раз: с 30 календарных до 5 рабочих дней. 

Для того, чтобы тиражировать лучшие практики, Константин Пресняков предложил на базе АНО «Таволга» создать методический центр по совершенствованию компетенций специалистов проектных групп.

Виктор Кудряшов инициативу поддержал и отметил позитивные результаты внедрения принципов бережливого управления. «Результаты внедрения бережливого управления очевидны, и выражаются как в повышении удобства для граждан при получении государственных услуг, так и, по сути, в помощи нашим сотрудникам, которых мы избавляем от подготовки лишних документов или от ненужных трудоемких технологических процессов, усложняющих работу.  В новом году будем продолжать решать эти задачи».

Об итогах работы органов власти с обращениями граждан на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», в системе «Инцидент менеджмент» и в социальных сетях доложил руководитель центра управления регионом (ЦУР) Сергей Рыжиков. Он отметил, что для более эффективного реагирования на обращения жителей осенью в десяти городах заработали муниципальные центры, которые анализируют информацию горячих линий, соцсетей и адаптируют лучшие практики ЦУР. В ближайшие два года такие центры появятся в каждом муниципалитете.

В 2021 году в системе «Инцидент менеджмент» обработано более 105 тысяч обращений. По количеству и средней скорости ответа регион входит в число лучших в ПФО. Сергей Рыжиков также назвал ТОП-5 тем — это ЖКХ, дороги, благоустройство, коронавирус и здравоохранение. 

Виктор Кудряшов призвал руководителей министерств и ведомств, глав муниципалитетов держать на постоянном контроле работу с обращениями граждан.

«Обратная связь с людьми - необходимая и крайне важная часть нашей работы. В многом на основе эффективной обратной связи, четкости ответов, времени реагирования люди оценивают и деятельность органов власти», - подчеркнул глава Правительства. 

Теги: Акценты В центре внимания

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