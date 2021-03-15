В Самарской области отметили растущий рейтинг Путина

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Социологи «белого дома» зафиксировали рост поддержки действующего президента Владимира Путина после январских акций протеста на 5% и снижение потенциальной протестной активности. Об этом в интервью газете «Самарское обозрение» сообщил советник губернатора Виктор Кузнецов. Причины он связал с тем, что люди увидели, «кто протестует и за что, какую альтернативу предлагают».



В очередном опросе, который был проведен в регионе 21–28 февраля, всего 16,8% ответили, что относятся положительно к прошедшим недавно акциям протеста в поддержку Навального. Среди молодежи до 30 лет этот показатель был в полтора раза больше, чем в среднем по области. Отрицательно к митингам отнеслись 65,6% всех опрошенных. По словам Виктора Кузнецова, предыдущие замеры показывали более высокий протестный потенциал, однако они все равно были заметно ниже, чем два года назад. Тогда, на старте пенсионной и «мусорной» реформ проходившие акции протеста поддерживали 30% жителей. А участие в них допускали почти 40%. В феврале этого года — только 13%, пишет СО ОНЛАЙН.