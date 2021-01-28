В Самаре обсудили меры по недопущению участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях

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Сегодня Елена Лапушкина провела внеочередное заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В мероприятии приняли участие прокурор города Самара Артем Ярыгин, советник губернатора Самарской области Ирина Скупова, а также представители профильных ведомств, образовательных учреждений, председатели районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите.

На совещании детально проанализировали ситуацию, которая касается участия в несанкционированных акциях детей несовершеннолетнего возраста.

Елена Лапушкина подчеркнула, что вовлечение школьников в политические акции - недопустимо и безответственно. Чтобы исключить все возможные негативные последствия от подобных необдуманных действий и не допустить этого в дальнейшем, профильным ведомствам поставлена задача о необходимости проведения ряда профилактических мероприятий, направленных на информирование учащихся и их родителей об ответственности.

«Губернатором Самарской области поставлена задача: принять все максимально исчерпывающие меры для недопущения повторения событий 23 января 2021 года в части вовлечения детей в противоправную деятельность. В связи с этим необходимо, в первую очередь, провести профилактическую работу с учащимися и их родителями, а также тщательно проработать дополнительные меры, направленные на заполнение правовых пробелов в знаниях учащихся, выстроить чёткую работу по обмену информацией органов местного самоуправления и правоохранителей в интересах сохранения жизни и здоровья детей», - отметила глава Самары.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели дела задержанных на незаконных митингах несовершеннолетних участников.

«В настоящее время в отношении 6 подростков составлены административные протоколы. Также составлено 11 протоколов в отношении родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей», - рассказала заместитель начальника отдела - начальника отделения по делам несовершеннолетних Управления МВД РФ по городу Самаре Людмила Сараева.

«Помимо ответственности, которую, вообще-то, должны нести взрослые люди, есть еще и будущие судьбы этих детей. Поэтому частью обсуждения этой темы было бережное отношение к детям, и Дмитрий Игоревич особенно обратил внимание на то, что дети, которые случайно оказались там, проявляя любопытство, на них не должно быть клеймо, чтобы они не оказались изгоями среди своих друзей, школьников»- пояснила Ирина Скупова.

Сегодня на заседаниях районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав будут рассмотрены административные материалы в отношении подростков, участвовавших в несанкционированной акции, а также в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей.

Глава города призвала членов комиссии тщательно подумать по всем принимаемым решениям.

«Нам надо не передавить, не оттолкнуть, иначе все замкнуться. Мы должны быть друзьями и теми людьми, на которых опираются, которым можно довериться», - заключила Елена Лапушкина.

Администрация Самары обращает внимание жителей на то, что за участие в несогласованных публичных мероприятиях предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, передает пресс-служба горадминистрации.