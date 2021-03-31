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В облправительстве обсудили профилактику вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные организации

31 марта 2021 15:22
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Состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.

Во вторник, 30 марта, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области. Основной темой повестки стала профилактика вовлечения несовершеннолетних в криминальные субкультуры и иные экстремистские и антиобщественные организации.

«Противодействие вовлечения молодежи в деятельность неформальных объединений асоциальной направленности — одно из приоритетных направлений работы органов внутренних дел», — отметил начальник отдела информационного обеспечения и межведомственного взаимодействия противодействия проявлениям экстремизма в СМИ и сети Интернет центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Самарской области Павел Дмитриев.

Он сообщил, что на профилактическом учете сейчас состоит 208 групп несовершеннолетних. В первые два месяца текущего года за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений возбуждено 16 уголовных дел в отношении взрослых лиц. Преступлений экстремистской направленности, совершенных несовершеннолетними, в этом году не зарегистрировано.

Представители органов внутренних дел систематически проводят лекции и беседы с детьми и подростками, где рассказывают об уголовной и административной ответственности за участие в противоправных действиях в составе неформальных молодежных объединений. В частности, в прошлом году состоялось более 1100 таких лекций в образовательных организациях.

На постоянной основе ведется мониторинг сети Интернет, цель которого – выявить группы в социальных сетях, публикующие экстремистский, суицидальный и депрессивный контент. Совместно с общественными организациями на базе добровольной народной дружины г.о. Самара создана кибердружина «Цифрон».

По словам представителя органов внутренних дел, в апреле в Самарской области планируется провести оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор».

Александр Фетисов подчеркнул, что системная и объемная работа по профилактике подростковых правонарушений и антиобщественного поведения должна проводиться в образовательных учреждениях, и семья здесь тоже играет важную роль.

Такую работу с детьми, подростками и их родителями ведут в школах, учреждениях среднего профобразования. Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян отметил основные направления: цифровая грамотность и информационная безопасность школьников, правовое просвещение. С подростками, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, проводится индивидуальная профилактическая работа, включающая психолого-педагогическое сопровождение.

Педагоги проходят повышение квалификации по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательной организации и суицидального поведения у подростков, используют методические рекомендации по соблюдению алгоритма действий при выявлении обучающихся, склонных к деструктивному поведению. Такое обучение прошли порядка 20 тысяч педагогов. За 1 квартал 2021 года в профессиональных образовательных организациях профилактическими мероприятиями охвачено почти 9 тысяч человек. Активно участвует в профилактической работе областное родительское собрание.

Одно из эффективных средств первичной профилактики девиантного поведения детей и молодежи — занятия физической культурой и спортом. Первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин отметил: для привлечения жителей губернии к регулярным занятиям физической культурой и спортом календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области ежегодно предусматривается проведение свыше 750 спортивных мероприятий регионального уровня. В прошлом году, учитывая ситуацию, вызванную коронавирусной инфекцией, федерациями при непосредственной поддержке министерства было проведено более 500 официальных спортивных соревнований. В социальных сетях представителями министерства проводятся конкурсы и пропагандистские акции по спортивной тематике и формированию здорового образа жизни. С целью профилактики вовлечения детей и молодежи в экстремистские и антиобщественные организации профессиональные клубы Самарской области ведут разъяснительную работу с болельщиками, проводят встречи с ветеранами спорта.

Зампред областного правительства обратил особое внимание на важность воспитательной работы в спортивных секциях боевых искусств. Также Александр Фетисов напомнил, что благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», который инициировал Президент России Владимир Путин, в области появляются новые спортивные объекты, развивается движение ГТО — и это тоже способствует профилактике антиобщественного поведения в молодежной среде.

Участники комиссии подвели итоги работы за 2020 год и сформулировали задачи на период 2021 года. Одним из важных решений стала инициатива пересмотреть подход к социопсихологическому тестированию, которое помогает выявить склонность к деструктивному настрою подростков, а также решение о привлечении к активному участию в спортивных мероприятиях ребят, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.

 

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Комментарии

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