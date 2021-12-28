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В новом ДК «Юность» Самарской области полным ходом идет подготовка новогодней программы

28 декабря 2021 22:17
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Вместе с главой региона за репетицией следил самый уважаемый человек в Подъем- Михайловке - участник Великой Отечественной Войны Алексей Беляев.

В канун нового года открытие домов культуры состоялось в поселке Сухая Вязовка и в поселке Подъем-Михайловка.  Реконструкция проводится рамках нацпроекта "Культура", инициированного президентом Владимиром Путиным. Системная работа Правительства региона и депутатов партии "Единая Россия" позволила Самарской области добиться лидерских позиций. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш и глава Волжского района, секретарь Местного отделения партии «Единая россия» Евгений Макридин оценили прошедшую модернизацию культурного объекта.

«Очень важно, что благодаря национальному проекту, инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, мы многое делаем сегодня по обустройству родной земли. Сфера культуры здесь, конечно, не исключение. У нас 20 домов культуры, строятся новые дома культуры, приводятся в порядок детские школы искусств, передаются новые инструменты. Только в этом году мы передали 52 пианино в систему учреждений культуры.», - напомнил Дмитрий Азаров.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснил, что это не единственный объект культуры, который открывается после ремонта в том числе в сельских территориях.

«Мы открываем обновленный, отремонтированный дом культуры. Когда вы выбирали меня своим депутатом, я говорил, что вижу одной из своих задач в том, чтобы во всех поселениях сельских территорий, входящих в состав 158 округа мы сумели кардинально обновить наши объекты культуры в рамках национального проекта и других проектов. Я очень рад тому, что эти обязательства выполняются. Замечательно, что у нас меняется облик, само культурное пространство и культурная среда», - отметил Александр Хинштейн.

Парламентарий пожелал жителям Подъем-Михайловки, чтобы они находили в этом доме культуры для себя возможность самореализоваться, проявить свои способности, таланты, творческие задатки.

В новом ДК с символичным названием «Юность» полным ходом идет подготовка новогодней программы у народного хора и танцевального коллектива.

Вместе с главой региона за репетицией следил самый уважаемый человек в Подъем- Михайловке - участник Великой Отечественной Войны Алексей Беляев.  Уже в мирное время он больше 15 лет руководил сельским ДК. От имени партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн поздравили ветерана с наступающими праздниками, а как признался Алексей Ефимович, лучший подарок для него - новый клуб!

В 1941 году Алексею Беляеву было 15 лет. На фронт его не взяли. Возможности продолжать учебу в городе не было, поэтому сразу со школьной скамьи он начал работать в колхозе: пахать, помогать сеять, убирать хлеб. В 1944 году отправили на фронт, где он прошёл до окончания войны. Герой награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Японией», медалью корейского правительства и Орденом Отечественной войны 2 степени.

«Я очень надеюсь, что этот обновлённый дом культуры села Подъем-Михайловка с гордым названием «Юность» будет радовать жителей своей второй новой жизнью, а творческие коллективы будут добиваться замечательных успехов, конечно, на областных конкурсах и не только. Самое главное радовать жителей села, района своим творчеством. Всех с наступающим праздником и с праздником открытия дома культуры», - сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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