СО и Узбекистан укрепляют сотрудничество в торгово-экономической сфере

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5 марта председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в межрегиональной видеоконференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан, организованной Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

С узбекской стороны в работе конференции приняли участие заместитель Министра инвестиций и внешней торговли республики Бадретдин Абидов, директор Центра разработки инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Хуррам Тешабаев, а также заместители хокимов Хорезмской, Навоийской и Сырдарьинской областей Узбекистана. Кроме того, в работе конференции принял участие сенатор, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин, который несколько лет занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Узбекистан. К обсуждению подключился бизнес-посол «Деловой России» в Узбекистане Михаил Панченков.

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев.

«В ушедшем году товарооборот между Республикой Узбекистан и Самарской областью вырос на 20%. В условиях общего экономического спада это знаковый показатель. Поэтому именно с Самарской области мы хотели бы начать цикл встреч, посвященных развитию экономического сотрудничества между нашими странами», — отметил замминистра.

Фарит Мухаметшин отметил, что в последние годы благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства Самарской области торгово-экономические связи Самарской области с Республикой Узбекистан имеют тенденцию к укреплению. Также активную работу по выстраиванию двусторонних отношений ведет бизнес-сообщество Самарской области. При поддержке Комитета по международным делам Совета Федерации в феврале 2021 г. состоялась бизнес-миссия российских компаний в Республику. В городе Ташкент в настоящее время реализуется проект по созданию Российского торгово-распределительного центр «RUZ TRADER», который призван стать важной точкой опоры для российских компаний-экспортеров. Аналогичный торгово-распределительного центр планируется открыть и на территории Самарской области. По мнению Фарита Мухаметшина, реализация подобных проектов в России и Узбекистане окажет положительное влияние на рост двустороннего торгового оборота между нашими странами и будет способствовать развитию новых форматов сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфере.

От Самарской области участников конференции приветствовал Виктор Кудряшов.«63-й регион является лидером ПФО по объёмам внешнеторговых связей с Узбекистаном, находится на первом месте по экспорту в республику среди субъектов округа и занимает по этому показателю шестое месте в России. Это результат системной планомерной работы по налаживанию внешнеторговых отношений с республикой, которую проводит правительство Самарской области в исполнение договоренностей президентов двух стран», — подчеркнул первый вице-губернатор.

Сегодня Самарская область экспортирует в Узбекистан минеральное топливо, промышленное оборудование, жиры и масла, а закупает в республике текстиль, машины, оборудование, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

«Создание двух торгово-распределительных центров — в городе Ташкенте и в Самаре, — безусловно, существенно увеличит объем услуг экспортеров и импортеров — нерезидентов РФ. Таким образом, результатом для Самарской области станет обеспечение устойчивого объема экспорта в дальнейшем. Конечно, это создаст колоссальные дополнительные преимущества для всех участников внешнеэкономической деятельности», — сказал председатель Правительства региона.

Виктор Кудряшов также отметил, что в настоящее время прорабатываются вопросы развития системных поставок сельхозпродукции из губернии в республику и строительства новых оптово-распределительных центров.

Доклад о социально-экономическом и инвестиционном потенциале нашего региона представил заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Алексей Ильметов. Зарубежных коллег особенно заинтересовали инвестиционные площадки региона: Особая экономическая зона Тольятти, ОЭЗ в Чапаевске.

Узбекская сторона также обозначила направления в бизнесе, которые сейчас представляют наибольший интерес для сотрудничества. В их числе, например, производство дождевальных машин и систем капельного полива, красителей и пигментов, текстиля, разведение осетровых рыб и заготовка икры, производство кожи и кожаных изделий, поставки фруктов и овощей, развитие мясного животноводства. Участники видеоконференции выразили надежду, что мероприятие откроет серию очных встреч по дальнейшему налаживанию торгово-экономических связей между регионами Узбекистана и Самарской областью. Первая из них намечена на ближайшее время — с 5 по 7 апреля в Узбекистане пройдет большое бизнес-событие — Международная выставка «Иннопром».