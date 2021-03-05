Я нашел ошибку
Главные новости:
 6 марта в связи с проведением монтажных работ.
Временно ограничено движение на трассе М-5 "Урал" в районе н.п. Зеленовка   
Мужской коллектив управления организовал для сотрудниц праздничный концерт.
Руководство УФСИН СО поздравило сотрудниц с наступающим Международным женским днем
Депутаты гордумы сходятся во мнении, что Николай Альфредович обладает управленческими навыками, знает городское хозяйство и имеет необходимый опыт работы главой города.
Кандидатуру Николая Ренца на должность главы города поддержали депутаты всех фракций думы Тольятти
Виктор Кудряшов принял участие в межрегиональной видеоконференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан.
СО и Узбекистан укрепляют сотрудничество в торгово-экономической сфере
С апреля 2020 года весь главный корпус областной больницы оказывал помощь только пациентам с новой коронавирусной инфекцией.
Часть отделений больницы Середавина возобновили работу в штатном режиме 
Робот оснащен камерами и датчиками для сбора данных.
Собака-робот осматривает обломки на месте крушения SpaceX, к которым боятся подойти инженеры
Представители выступающей за демократию оппозиции, нашедшие убежище в Литве, не будут переданы так называемым господствующим режимам.
Литва отказалась рассматривать запрос о выдаче Тихановской Белоруссии
Условием данного мероприятия является обязательное участие в софинансировании работодателей, для чьих сотрудников и осуществляется строительство жилья.
Восемь семей Елховского района получили ключи от новых домов
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.43
0.64
EUR 88.93
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская область примет участие в международной акции «Вам, любимые»
Подвесной фасадный подъёмник или строительная люлька
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

СО и Узбекистан укрепляют сотрудничество в торгово-экономической сфере

5 марта 2021 17:25
48
Виктор Кудряшов принял участие в межрегиональной видеоконференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан.

5 марта председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в межрегиональной видеоконференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан, организованной   Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

С узбекской стороны в работе конференции приняли участие  заместитель Министра инвестиций и внешней торговли республики Бадретдин Абидов, директор Центра разработки инвестиционных проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Хуррам Тешабаев, а также заместители хокимов Хорезмской, Навоийской и Сырдарьинской областей Узбекистана. Кроме того,  в работе конференции принял участие сенатор, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин, который несколько лет занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Узбекистан. К обсуждению подключился бизнес-посол «Деловой России» в Узбекистане Михаил Панченков.

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев.

«В ушедшем году товарооборот между Республикой Узбекистан и Самарской областью вырос на 20%. В условиях общего экономического спада это знаковый показатель. Поэтому именно с Самарской области мы хотели бы начать цикл встреч, посвященных развитию  экономического сотрудничества между нашими странами», — отметил замминистра.

Фарит Мухаметшин отметил, что в последние годы благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства Самарской области торгово-экономические связи Самарской области с Республикой Узбекистан имеют тенденцию к укреплению. Также активную работу по выстраиванию двусторонних отношений ведет  бизнес-сообщество Самарской области. При поддержке Комитета по международным делам Совета Федерации в феврале 2021 г. состоялась бизнес-миссия российских компаний в Республику. В городе Ташкент в настоящее время реализуется проект по созданию Российского торгово-распределительного центр «RUZ TRADER», который призван стать важной точкой опоры для российских компаний-экспортеров. Аналогичный торгово-распределительного центр планируется открыть и на территории Самарской области. По мнению Фарита Мухаметшина, реализация подобных проектов в России и Узбекистане окажет положительное влияние на рост двустороннего торгового оборота между нашими странами и будет способствовать развитию новых форматов сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфере.

От Самарской области участников конференции приветствовал Виктор Кудряшов.«63-й регион является лидером ПФО по объёмам внешнеторговых связей с  Узбекистаном, находится на первом месте по экспорту в республику среди субъектов округа и занимает  по этому показателю шестое  месте в России. Это результат системной планомерной работы по налаживанию внешнеторговых отношений с республикой, которую проводит правительство Самарской области в исполнение договоренностей президентов двух стран», — подчеркнул первый вице-губернатор.

Сегодня Самарская область экспортирует в Узбекистан минеральное топливо, промышленное оборудование, жиры и масла, а закупает в республике текстиль, машины,  оборудование, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.

«Создание двух торгово-распределительных центров —  в городе Ташкенте и в Самаре, — безусловно, существенно увеличит объем услуг экспортеров и импортеров — нерезидентов РФ. Таким образом, результатом для Самарской области станет обеспечение устойчивого объема экспорта в дальнейшем. Конечно, это создаст колоссальные дополнительные преимущества для всех участников внешнеэкономической деятельности», — сказал председатель Правительства региона.

Виктор Кудряшов также отметил, что в настоящее время прорабатываются вопросы развития системных поставок сельхозпродукции из губернии в республику и строительства новых оптово-распределительных центров.

Доклад о социально-экономическом и инвестиционном потенциале нашего региона представил заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Алексей Ильметов. Зарубежных коллег особенно  заинтересовали инвестиционные площадки региона: Особая экономическая зона Тольятти, ОЭЗ в Чапаевске.

Узбекская сторона также обозначила направления в бизнесе, которые сейчас представляют наибольший интерес для сотрудничества. В их числе, например, производство дождевальных машин и систем капельного полива, красителей и пигментов, текстиля, разведение осетровых рыб и заготовка икры, производство кожи и кожаных изделий, поставки фруктов и овощей, развитие мясного животноводства. Участники видеоконференции выразили надежду, что мероприятие откроет серию очных встреч по дальнейшему налаживанию торгово-экономических связей между регионами Узбекистана и Самарской областью. Первая из них намечена на ближайшее время — с 5 по 7 апреля в Узбекистане пройдет большое бизнес-событие — Международная выставка «Иннопром».

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Виктор Кудряшов принял участие в межрегиональной видеоконференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан.
5 марта 2021  17:25
СО и Узбекистан укрепляют сотрудничество в торгово-экономической сфере
Политика региона
26
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
5 марта 2021  13:57
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
175
В Самарской области растет число вакансий
5 марта 2021  12:50
В Самарской области растет число вакансий
Экономика региона
172
Дмитрий Азаров провел приём граждан в Тольятти: По каждому вопросу найдем решение
5 марта 2021  11:19
Дмитрий Азаров провел приём граждан в Тольятти: "По каждому вопросу найдем решение"
Социум
217
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
4 марта 2021  13:47
17 марта «Российские коммунальные системы» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
ЖКХ
419
Весь список