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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Роспотребнадзор в связи с пандемией коронавируса запретил рукопожатия и употребление пищи на избирательных участках

19 июля 2021 14:58
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Ведомство рекомендует членам избиркомов привиться от коронавируса перед выборами.

Роспотребнадзор в связи с пандемией коронавируса запретил кандидатам и другим участникам избирательных процессов рукопожатия и объятия на участках для голосования или при посещении других электоральных мероприятий, передает ТАСС. Это следует из рекомендаций Роспотребнадзора, опубликованных в понедельник на официальном сайте ЦИК РФ.

"Кандидатам и иным участникам избирательного процесса категорически запрещаются рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную физическую дистанцию между ними. Также при нахождении в помещении указанным лицам запрещается употребление пищи и напитков, кроме бутилированной воды", - отмечается в документе.

Роспотребнадзор рекомендует всем членам избирательных комиссий и другим участникам избирательного процесса, которые будут работать на выборах в сентябре, заранее пройти вакцинацию от коронавируса.

"Во избежание заражения в период проведения избирательной кампании членам избирательных комиссий и иным участникам избирательного процесса рекомендуется заранее провести профилактические прививки против коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в документе.

Согласно рекомендациям, при входе в помещение для голосования всем участникам избирательного процесса необходимо измерять температуру. Также перед входом на участок должен быть оборудован пункт, на котором обеспечивается дезинфекция рук. При подготовке и проведении выборов люди должны соблюдать безопасную дистанцию - не менее 1,5 метров. Все процедуры на участке необходимо выполнять с использованием индивидуальных маски или респиратора, перчаток и ручки. Членам избиркомов рекомендуется при работе использовать защитный экран.

Перед голосованием избиратель должен предъявить свой паспорт в развернутом виде без передачи в руки члену участковой комиссии. Избирателю также рекомендуется самостоятельно перелистывать страницы своего документа. Сами кабины для голосования должны использоваться без передней шторки, однако необходимо исключить возможность нарушения тайны голосования. В свою очередь при проведении голосования на дому членам избиркомов рекомендуется использовать одноразовые халаты помимо других средств индивидуальной защиты.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: избирательные участки рекомендации Роспотребнадзор

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