Почётный консул Королевства Испания в ПФО Альберто Собрино находится с рабочим визитом в СО

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В Самарской области консул пробудет два дня – 10 и 11 марта.

Первый день визита посвящен Тольятти: делегация посетила технопарк «Жигулевская долина» и Торгово-промышленную палату. В четверг Альберто Собрино встретится с вице-губернатором – руководителем Администрации Губернатора Самарской области Владимиром Терентьевым и представителями деловых кругов Самарской области.

На встречах планируется представить потенциал региона и обсудить перспективные направления сотрудничества с Королевством Испания в сфере промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования, туризма и молодежной политики, передает пресс-служба облправительства.