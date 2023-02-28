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По инициативе Дмитрия Азарова в Самарской области участники СВО освобождаются от транспортного налога

28 февраля 2023 19:18
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Мера поддержки по освобождению от транспортного налога дополнит принятые ранее решения по оказанию помощи гражданам, участвующим в СВО, а также их семьям.

Соответствующие изменения в региональный закон приняли депутаты губернской думы на очередном заседании во вторник, 28 февраля. С инициативой о внесении изменений в закон №86-ГД "О транспортном налоге в Самарской области" выступил глава региона.

Согласно внесенным изменениям в региональный закон, от уплаты транспортного налога за 2022 и 2023 годы освобождены граждане, призванные на военную службу по мобилизации, контрактники и добровольцы, участвующие в специальной военной операции.

- Важно, что сегодня приняты дополнительные решения по поддержке военнослужащих и членов их семей, в частности, освобождении от транспортного налога участников специальной военной операции. С такой просьбой ранее ко мне неоднократно обращались семьи военнослужащих во время наших встреч. Благодарю депутатов за то, что моя инициатива была поддержана, - отметил в этой связи Дмитрий Азаров.

Напомним, Самарская область стала первым регионом страны, где была организована система оказания помощи семьям военнослужащих на базе социальных паспортов. Губернатор регулярно встречается с семьями военнослужащих, а также с самими бойцами в ходе поездок в зону СВО, чтобы помочь оперативно решать возникающие вопросы.

Кроме того, в регионе разработана и внедряется программа "Возвращение", призванная оказать комплексную поддержку людям, возвращающимся из зоны СВО. Проект был представлен Президенту Владимиру Путину и рекомендован главой государства для тиражирования в других регионах страны. Успешный опыт Самарской области был принят во внимание при формировании Президентом инициативы о создании госфонда.

Мера поддержки по освобождению от транспортного налога дополнит принятые ранее решения по оказанию помощи гражданам, участвующим в СВО, а также их семьям.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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