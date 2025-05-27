От детского отдыха до развития речной инфраструктуры: Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по итогам оперативного совещания

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Во вторник, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном Правительстве.

Открывая совещание, глава региона объявил о новом назначении и представил присутствующим заместителя председателя Правительства Самарской области – министра экономического развития и инвестиций Павла Финка.

«Павел Петрович обладает значительным профессиональным опытом. 15 лет он проработал в Министерстве экономического развития Российской Федерации, а в последнее время занимал должность заместителя директора Института исследований и экспертизы ВЭБ. Эта организация занимается разработкой макроэкономических прогнозов развития экономики России», – отметил губернатор.

Перед обсуждением вопросов повестки глава региона остановился на теме развития туристического направления. Две заявки на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма на территории Самарской области поддержаны Правительством РФ. Льготные кредиты получат проекты по строительству многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса в Ставропольском районе и акватермального семейного комплекса «Атолл» в Тольятти.

«Для нас это новые гостиницы, повышение уровня сервиса и экономической составляющей туризма. Такие проекты создают новые рабочие места, пополняют бюджет, и, самое главное, позволяют гостеприимство, которое есть в Самарской области, развивать новым уровнем сервиса», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Руководитель области отметил, что на рост туристической привлекательности влияет множество факторов. Одним из приоритетных вопросов последних месяцев стало наведение порядка в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В последнее время ситуация в городах стабилизируется, однако поступает много жалоб от жителей по рекреационным зонам, в частности правый берег Волги, включая остров Поджабный.

Как пояснил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов, проблемы с зонами отдыха возникли из-за того, что ранее они не были включены в территориальную схему. В предыдущие периоды вывоз ТКО с этих территорий осуществлялся стихийно.

Губернатор поручил исправить ситуацию, обеспечив качественный вывоз отходов с рекреационных территорий, а также совместно с ЦУРом провести детальный анализ жалоб и мер реагирования.

В преддверии Дня защиты детей и длительных школьных каникул приоритетной темой в повестке совещания стала готовность региона к началу летней оздоровительной кампании. С докладом выступила врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

По ее словам, в летний период по программам оздоровления детей будет работать 721 организация, включая 45 стационарных лагерей, 672 лагеря дневного пребывания и 4 палаточных лагеря.

Всего за счет средств областного бюджета планируется оздоровить более 33 тыс. детей, из них 9 996 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети участников СВО. Кроме того, Самарский регион примет на оздоровление 500 ребят из ДНР. В 2025 году охват детей отдыхом и оздоровлением за счет средств областного бюджета вырос на 30% – такую задачу ставил Вячеслав Федорищев профильному министерству год назад.

Развитию современной инфраструктуры организации отдыха детей и увеличению возможностей способствуют быстровозводимые модульные конструкции. Самарская область участвует в федеральной программе модернизации лагерей. «В 2026 году по этой программе запланировано возведение 4 быстровозводимых конструкций на базе действующих стационарных лагерей», — пояснила Оксана Щербицкая.

Кроме того, по словам руководителя профильного ведомства, в настоящее время завершаются работы по возведению двух таких корпусов общей вместимостью 104 места в смену. Это позволит за лето дополнительно оздоровить 312 детей.

Напомним, Президент России Владимир Путин в ходе недавнего совещания с членами Правительства Российской Федерации призвал обратить отдельное внимание на безопасность детского отдыха.

«В нашем регионе этому вопросу придается особое значение, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Ежегодно принимаем меры по увеличению охвата детей всеми формами отдыха и оздоровления. В этом году впервые провели бронирование льготных путевок через региональный портал госуслуг. Забронировано более 10 тысяч льготных путевок. Также действует новая мера поддержки для родителей – компенсация за самостоятельно приобретенные путевки в лагерь».

Руководитель области в связи с приоритетностью задачи по обеспечению безопасности поручил главам муниципалитетов взять вопрос на личный контроль и до 1 июня 2025 года исключить функционирование организаций отдыха и оздоровления детей Самарской области с нарушениями требований пожарной безопасности.

Одной из важнейших задач в процессе воспитания подрастающего поколения, в том числе в летний период, является формирование у детей и подростков общечеловеческих ценностей, любви к своему Отечеству. Достойным примером беззаветной преданности Родине служат подвиги наших героев. Главам муниципалитетов и руководителям организаций отдыха и оздоровления детей поручено привлекать к проведению военно-патриотических мероприятий участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий.

В ходе совещания Вячеслав Федорищев обратил внимание на произошедший в этом году технический сбой в системе бронирования. «Обращаюсь к министерствам цифрового развития и связи, социально-демографической и семейной политики. Примите все необходимые меры для усиления системы бронирования. Такого повториться не должно», – резюмировал губернатор.

Губернатор поручил заместителю председателя областного Правительства Регине Воробьевой проанализировать опыт других субъектов, оптимизировать систему, чтобы исключить подобные сбои.

Вместе с тем для обеспечения доступности отдыха детям с ограниченными возможностями здоровья установлены квоты в государственных и муниципальных лагерях. Министерству образования Самарской области, региональному министерству молодежной политики и главам муниципалитетов поручено обеспечить их выполнение в 2025 году.

Также на совещании подвели итоги прошедшего отопительного сезона и обсудили задачи по подготовке к очередному. Здесь с основным докладом выступил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань. Он отметил, что в 2025 году подготовка к отопительному периоду проходит по новому порядку и правилам в соответствии с приказом Минэнерго России № 2234, где новые требования распространяются на объекты социальной сферы и владельцев тепловых сетей.

В Самарской области уже утверждено распоряжение Правительства региона о подготовке к отопительному сезону 2025–2026 годов, а также создан межведомственный оперативный штаб для мониторинга и контроля. Его заседания проходят еженедельно. В текущий подготовительный период запланирована подготовка 31579 объектов, перекладка более 276 км инженерных коммуникаций.

Губернатор призвал профильные ведомства своевременно оценивать риски и принимать меры для их устранения: «Уже сейчас муниципальные образования активно готовятся к предстоящему отопительному периоду 2025-2026 годов. Важно своевременно оценить возможные риски, выработать меры по их устранению. Проанализируйте опыт прохождения прошлых отопительных периодов, чтобы системно и пошагово выстроить работу по подготовке объектов к безопасной и эффективной эксплуатации в отопительный период».

Также Вячеслав Федорищев отметил, что жители, обращаясь в единую диспетчерскую службу, не всегда получают своевременную и корректную информацию об аварийных ситуациях. Он поручил оперативно доводить до горожан объективную информацию о причинах и сроках устранения аварий на объектах ЖКХ, напомнив о реализации на территории городских округов Самара, Сызрань, Тольятти, Новокуйбышевск аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Кроме того, министерству энергетики и ЖКХ Самарской области во взаимодействии со Средне-Поволжским Управлением Ростехнадзора поручено обеспечить методическое сопровождение на всех этапах подготовки муниципальных образований к отопительному периоду.

Отдельное внимание глава региона обратил на благоустройство территорий после перекладки инженерных коммуникаций. В связи с этим главам муниципалитетов поручено взять на личный контроль своевременное завершение работ и благоустройство территорий, а областному министерству энергетики и ЖКХ Самарской области – обеспечить контроль за своевременным выполнением работ по капитальному ремонту инженерных коммуникаций.

В рамках повестки совещания министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов доложил о перспективах развития пассажирских перевозок речным транспортом в регионе.

Маршрутная сеть в навигацию 2025 года составляет 10 маршрутов, включающих в себя 26 остановочных пунктов. Организованы скоростные перевозки с использованием судов на подводных крыльях «Валдай – 45Р» из Самары до с. Ширяево и с. Винновка (Монастырь), а на маршрутах, следующих от речного вокзала Тольятти, введено два новых остановочных пункта с. Жигули и Волжский Утес.

Отдельное внимание уделили вопросам развития речной инфраструктуры, обновлению речного вокзала в Самаре.

Вячеслав Федорищев отметил: Самарская область имеет значительную историю судоходства, которая насчитывает уже более двухсот лет. Жители региона теснейшим образом связаны с Волгой и Заволжьем, речным пассажирским транспортом. Вопрос перспективы его развития имеет стратегическое значение для социально-экономического развития региона.

В связи с этим глава региона дал ряд поручений, включая разработку конкретного плана мероприятий по всему периметру развития речной инфраструктуры, а также расширение водных маршрутов.

«Уже сейчас в рамках программы социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы реализуются мероприятия по обновлению пассажирского флота. В регион поставлены и запущены в эксплуатацию два новых судна проекта «Малое пассажирское круизное судно» вместимостью 240 человек. Это позволило, в том числе, открыть дополнительный новый маршрут «Самара (Речной вокзал) – с. Ширяево»», – подчеркнул губернатор.

Отдельной темой обсуждения стала система предварительной продажи билетов и ее внедрение на всех маршрутах, обслуживаемых в рамках государственных контрактов. Здесь руководитель области поручил уже в этом сезоне запустить онлайн-сервис.

В завершение совещания, трансляция которого велась в официальном госпаблике «Самарская область», участники рассмотрели обращения граждан, по которым глава региона также дал ряд поручений.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области