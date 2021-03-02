Опекунам и приёмным родителям в Самарской области обнулили транспортный налог по инициативе «Единой России»

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Опекуны, попечители, приёмные и патронатные родители в Самарской области со 2 марта 2021 года освобождены от уплаты транспортного налога. С такой инициативой выступила фракция «Единая Россия» в Губернской думе. Депутаты единогласно поддержали ее на очередном заседании регионального парламента во вторник.

До этого дня льготой пользовались многодетные: они не платили налог на автомобили мощностью от 100 до 120 лошадиных сил. Соответствующий закон в Самарской области приняли еще в 2016 году. По словам руководителя фракции «Единой России» в Самарской Губернской Думе Александра Живайкина, новая мера поддержки коснется сотен семей губернии.

«Таких семей в Самарской области почти 300, это около 900 детей. Будет справедливо, если эти семьи тоже получат налоговую льготу», — отметил Александр Живайкин. Он добавил, что нулевая ставка распространяется на одно транспортное средство в семье. Таким образом, владельцы легкового автомобиля с мощностью двигателя до 120 лошадиных сил сэкономят около 2,6 тысячи рублей в год, обладатели микроавтобусов — около 4,6 тысячи.

Также единороссы предложили упростить процедуру подачи документов на оформление льготы. Эти поправки Самарская губдума тоже приняла во вторник, 2 марта, единогласно. Теперь тем, кто имеет право на нулевую «транспортную» ставку, не нужно самостоятельно собирать бумаги для налоговой службы. Её сотрудники сами затребуют необходимые сведения и добавят льготников в реестр, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"