Настроение – Новый год: в Штабе общественной поддержки «Единой России» провели первый праздник для многодетных семей региона

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Партийные активисты организовали веселое представление для детей и их родителей.

Анна, Мария, Анастасия, Дмитрий – для своих детей мама Наталья выбрала самые звучные имена. На елку в штаб общественной поддержки семья приехала из Новокуйбышевска– старшей дочке уже 15, младшему – всего три года. Главная заповедь большой семьи – все всегда делать вместе.

«Пришли сюда за праздничным настроением, – рассказала Наталья Дмитриева. – Все просто супер. Главное, детям нравится – а если они довольны, то и матери спокойно на душе».

Получилась веселая, добрая и по-семейному теплая встреча. А по- другому и быть не могло, ведь в этот день в штабе общественной поддержки собрались многодетные семьи, которые просто невозможны без большой любви и уважения.

Активисты штаба постарались сделать праздник особенным для детей из больших семей. Работа с многодетными и семьями бойцов СВО остается главной в ежедневной штабной повестке.

«Череду новогодний праздников на нашей площадке, конечно же, открываем елкой для многодетных. Внимание к этим семьям лишним никогда не будет, – рассказала заместитель руководителя штаба общественной поддержки «Единой России» по организационным вопросам Елена Жмурова. – Тем более сегодня к нам пришли семьи, где растет несколько детей, а папа защищает мир и порядок на СВО».

Дед Мороз и Снегурочка по традиции не дали заскучать ни детям, ни взрослым. Конкурсы, викторины, подвижные игры – в арсенале доброго волшебника проверенные уже столетиями способы развеселить детвору. И, конечно, зимний волшебник не забыл про подарки каждому ребенку, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"