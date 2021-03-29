На родную землю: министром спорта Самарской области назначен Сергей Кобылянский, воспитанник хоккейного клуба «Маяк»

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В понедельник, 29 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил на должность министра спорта региона Сергея Кобылянского.

Сергей Вячеславович вырос в нашей области, с детства профессионально занимался спортом. Он воспитанник хоккейного клуба «Маяк» (Куйбышев). В составе «Маяка» два сезона выступал в чемпионате СССР. Кандидат в мастера спорта по хоккею с шайбой, мастер спорта по военному многоборью.

Сергей Кобылянский окончил Военный институт физической культуры в Санкт-Петербурге — единственный в стране вуз, готовящий кадры военно-физкультурного профиля. Всю свою профессиональную деятельность посвятил развитию физкультуры и спорта: в разные годы работал преподавателем, начальником кафедры физподготовки в военном вузе, а затем — главным инспектором Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил РФ Минобороны РФ.

Долгое время работал в родном регионе, в частности, в Тольятти, занимаясь работой с вузами по линии Министерства обороны. Заслуженный работник физической культуры РФ, кандидат педагогических наук, ветеран вооруженных сил.

В ходе встречи с министром губернатор Дмитрий Азаров обозначил направления, которые на сегодня должны являться приоритетными в работе министерства.

«Они исходят из тех задач, которые определены Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным и отражены в национальных проектах. Приоритетны вопросы массового спорта, детского спорта, доступности занятий спортом для людей всех поколений, создание условий для самореализации граждан, в том числе, имею в виду и спорт высших достижений», — подчеркнул Глава региона.

Губернатор подчеркнул, что юношеские команды, сформированные в регионе, и местные талантливые спортсмены неоднократно становились надежной базой для национальных сборных.

«Многие из этих традиций нам придется вместе возрождать, потому что по ряду направлений достижения сегодня не такие, на которые мы могли бы рассчитывать. И зачастую ребята и девчата, подготовленные на территории Самарской области, выступают за другие регионы, несмотря на то, что базовую подготовку проходили здесь», — отметил Дмитрий Азаров.

Главным направлением деятельности министерства должна стать работа по созданию условий для ведения гражданами здорового образа жизни, пропаганда физкультуры и спорта. «За каждым из этих направлений стоит здоровье людей, здоровье жителей Самарской области, здоровье нации», — резюмировал грегиона.

Сергей Кобылянский поблагодарил губернатора за оказанное доверие. «Постараюсь быть максимально полезным на своем посту», — подчеркнул министр.

Губернатор поздравил Сергея Кобылянского с возвращением на родную землю и вручил ему удостоверение министра.

Напомним, назначение Сергея Кобылянского – не первый пример того, как региональную команду пополняют специалисты, выросшие на самарской земле, но впоследствии работавшие в других регионах. Ранее министром экономического развития стал Дмитрий Богданов, а министром образования и науки – Виктор Акопьян.