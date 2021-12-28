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Ранее он занимал должность коммерческого директора ООО "Энерготехмаш".
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Илья Сухих избран главой Жигулевска

28 декабря 2021 19:19
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Ранее он занимал должность коммерческого директора ООО "Энерготехмаш".

В Думе городского округа Жигулевск состоялось заседание конкурсной комисии при участии председателя Самарской Губернской Думы Геннадия Котельникова и представителей администрации Губернатора Самарской области.

На пост главы муниципалитета претендовали пять человек. По итогам собеседования на рассмотрение народных избранников было предложено 2 кандидатуры – Ильи Сухих и Руслана Волколупа. 

Единогласным решением депутатов на двадцать пятом внеочередном заседании Думы городского округа Жигулевск главой Жигулевска был избран Илья Сухих. Ранее он занимал должность коммерческого директора ООО "Энерготехмаш".

После принятия соответствующего решения внеочередное заседание Думы продолжилось в ДК «Жигулевский», где новый глава города принес торжественную присягу, передает пресс-служба администрации Жигулевска.  

 

Фото:   пресс-служба администрации Жигулевска

 

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