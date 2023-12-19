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Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение с Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей Самарской области

19 декабря 2023 15:51
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Подписано новое соглашение о регулировании социально-трудовых отношений в Самарской области.

Во вторник, 19 декабря, губернатор Дмитрий Азаров, председатель областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» Дмитрий Колесников и президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Алексей Гусев подписали трехстороннее соглашение о регулировании социально-трудовых отношений в 2024 – 2026 годах. Документ предусматривает продление сотрудничества сторон в части повышения качества жизни работников и их семей, обеспечения социальной защиты населения, развития производств и экономики региона.

Самарское областное трехстороннее соглашение о регулировании социально-трудовых отношений впервые было заключено в 1997 году и стало одним из первых в РФ. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что совместная работа Правительства Самарской области, Союза работодателей и Федерации профсоюзов региона дает конкретные результаты.

«Сегодня мы подписываем очередное и очень важное соглашение. Это фиксация нашего партнерства. Итоги нашей работы в рамках исполнения соглашения за последние годы - впечатляющие, - отметил губернатор. - Коллеги, мы с вами неоднократно говорили, что очень важной задачей для развития региона является улучшение инвестиционного климата. Мы добились здесь заметных результатов. И дело вовсе не в рейтинге, а в тех реальных производствах, рабочих местах, которые были открыты в Самарской области в последние годы».

В Самарской области ежегодно дополнительно создается порядка десяти тысяч новых рабочих мест. За последние годы только на крупных и средних предприятиях региона создано 56,7 тыс. рабочих мест при рекордно низких показателях безработицы. По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал в Самарской области, согласно предварительным оценкам, может составить около 500 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.

«Инвестиции – это тоже не самоцель. Это современные технологии, что особенно важно на нынешнем этапе укрепления технологического суверенитета нашей страны. Это новые рабочие места, рабочие места высокотехнологичные, с достойным уровнем заработной платы. Значит, мы решаем важнейшую задачу повышения уровня благосостояния жителей Самарской области», - подчеркнул глава региона.

Рекордно низкие показатели по безработице, как отметил Дмитрий Азаров, во многом стали итогом социального партнерства Правительства Самарской области, Союза работодателей и Федерации профсоюзов региона.

«Огромная работа проведена Правительством Самарской области, муниципалитетами, нашими коллегами из федеральных структур, с которыми мы находимся в постоянном взаимодействии, депутатским корпусом по совершенствованию регионального законодательства. Мы только за последние годы создали Фонд поддержки промышленности, ввели целый ряд льгот и преференций, активно развиваем нашу особую экономическую зону и все территории опережающего развития, территории со специальными режимами экономической деятельности, - сказал губернатор. - Все это, вне всякого сомнения, дает результат, но огромный вклад вносит федерация профсоюзов Самарской области и Союз работодателей. Надеюсь, что сегодня с подписанием нового соглашения мы даем и новый импульс этой работе, столь важной для Самарской области, каждого жителя региона и нашей страны».

Президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Алексей Гусев также отметил важность заключения трехстороннего соглашения о регулировании социально-трудовых отношений.

«В соглашении заложены стратегические цели и задачи по участию в инвестиционных проектах, открытию новых рабочих мест, помощи малому и среднему бизнесу, по экологии и энергосбережению. Предусмотрено много задач, которые нацелены на увеличение внутреннего валового продукта Самарской области, повышению производительности труда наших промышленных предприятий», - сообщил Алексей Гусев. «А значит, и повышению конкурентоспособности», - подчеркнул губернатор.

Председатель областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» Дмитрий Колесников назвал трехстороннее соглашения основополагающим документом для развития социального партнерства, направленного на улучшение жизни граждан.

«Отмечу, что в отличие от большинства регионов, которые только пролонгировали такое соглашение, у нас появился новый раздел по работе с молодежью. Это было отмечено на федеральном уровне: наш молодежный совет получил специальную награду за такую инициативу, - сказал Дмитрий Колесников. - Мы подписываем соглашение несмотря на все вызовы, которые стоят сегодня перед нашей страной. Очень здорово, что мы не стоим на месте, несмотря на все вызовы, санкции, мы идем вперед, развиваемся. Значит, Победа будет за нами!»

 

Фото: Светлана Осьмачкина

Теги: Акценты Дмитрий Азаров Самара

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