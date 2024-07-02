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Глава Самарской области принял участие в совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко

2 июля 2024 18:57
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Во вторник, 2 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве.

Во вторник, 2 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве. В рамках командировки состоялись встречи главы региона с представителями Правительства Российской Федерации, а также с потенциальными инвесторами.

Под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко состоялось совещание, посвященное летней оздоровительной кампании. Вместе с представителями из Совета Федерации и Государственной Думы РФ, главами субъектов в нем принял участие Вячеслав Федорищев.

Особое внимание участники уделили вопросам организации качественного питания детей, доступности спортивной и культурной инфраструктуры, патриотического воспитания, обеспечения безопасности.

«На совещании с членами Правительства 4 июня Президент Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость обеспечения качественного и безопасного отдыха детей. Действительно, количество детей увеличивается, но безопасность должна быть в фокусе нашего внимания», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Напомним, вчера на оперативном заседании Правительства Самарской области также рассматривались вопросы организации летнего отдыха детей, главой региона был принят ряд решений.

 «Наша задача – создать все необходимые условия, чтобы дети в летние каникулы хорошо проводили время, занимались спортом и творчеством, – отметил Вячеслав Федорищев. – Мы обязательно увеличим региональную поддержку этого направления. Будем приводить в порядок детские оздоровительные центры, увеличим финансирование на обеспечение детей бесплатными и льготными путевками. Вчера принял ряд решений — в первую очередь, увеличим на 10 000 количество путёвок для детей в трудной жизненной ситуации и наиболее нуждающимся. И это только первый шаг».

В ходе командировки врио губернатора Самарской области также принял участие в совещании по ключевым национальным технологическим проектам.

«Это возможность рассказать о том, как в Самарской области развиваются наши направления, попросить поддержки, получить ее», — сообщил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:    пресс-служба Правительства РФ

Теги: Акценты Москва

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