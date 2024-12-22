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Евросоюз готовит 16-й пакет антироссийских санкций

22 декабря 2024 11:19
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Евросоюз готовит 16-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз готовит 16-й пакет антироссийских санкций против определенных секторов экономики страны. Они вступят в силу в феврале 2025 года и задуманы как «четкий сигнал» президенту РФ Владимиру Путину, передает Die Welt 

«16-й пакет санкций задуман как „четкий сигнал Москве“, в него будут включены меры против конкретных секторов российской экономики», — говорится в материале со ссылкой на дипломатов в Брюсселе. Отмечается, что санкции будут направлены против секторов экономики РФ, которые до сих пор были недостаточно или вообще не затронуты ограничениями. 

Ранее сообщалось, что в 2025 году Европой будет продолжено наращивание объема вторичных санкций, направленных против третьих стран, организаций и лиц, сотрудничающих с основными подсанкционными субъектами. По словам программного директора дискуссионного клуба «Валдай» Ивана Тимофеева, в 2024 году более 400 компаний оказались под действием этих санкций, пишет Ура.ру.

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