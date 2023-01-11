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Экоактивисты «Чистой страны» рекомендуют подарить новогодней ёлке вторую жизнь

11 января 2023 11:33
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Экоактивисты «Чистой страны» рекомендуют подарить новогодней ёлке вторую жизнь
Куда сдать новогоднюю ёлку на утилизацию в Самаре и Тольятти, рассказал координатор экологического партийного проекта «Единой России» Денис Волков.
 

После новогодних праздников сотни, а то и  тысячи ёлок попадают на полигоны. Деревья разлагаются десятилетиями, выделяя в атмосферу углекислый газ и опасный метан. Чтобы этого избежать, в Самарской области несколько лет собирают праздничные ели.

В этом году акция «Подарите ёлке вторую жизнь» проходит в губернии уже в четвёртый раз. Для удобства жителей сбор осуществляется со всех 4,5 тысяч контейнерных площадок. 

«Если на Новый Год вы ставили дома живую ёлочку, то наверняка задумывались, как правильно её утилизировать. Не забудьте сдать дерево на переработку! Перед сдачей с ёлки нужно будет убрать мишуру, игрушки и украшения. Новогодние деревья переработают в щепу и включат в круговорот естественной утилизации. Щепа применяется в качестве подстилки для животных в тольяттинском Эко Парке и Приюте для птиц», - рассказал координатор партийного проекта «Чистая страна» Денис Волков.

В Самаре сосновая и еловая щепа востребованы в зоопарке, передаётся в конноспортиыне клубы и используется для благоустройства и озеленения  общественных пространств.

В Тольятти до 25 января новогодние деревья будут принимать на переработку на парковке ТЦ «Акварель», а 17 и 24 января ёлки также может забрать «Экомобиль» в 17 и 21  кварталах.

Отметим, за последние годы в Самаре отправили на переработку 6 тысяч хвойных деревьев, из которых получили десятки кубометров экологичного сырья.

Теги: Единая Россия

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