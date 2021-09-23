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Дмитрий Азаров представил важнейшие проекты социально-экономического развития региона на совещании с Дмитрием Чернышенко и Игорем Комаровым

23 сентября 2021 19:04
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Дмитрий Азаров представил приоритетные проекты, реализация которых положительно скажется на социально-экономическом развитии региона.

В четверг, 23 сентября, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провели очередное совещание с главами субъектов ПФО по вопросу социально-экономического развития, которое прошло в координационном центре Правительства РФ. С докладом в режиме видеоконференцсвязи выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

На совещании состоялась предзащита региональных проектов, которые будут реализованы в рамках института кураторства, утвержденного Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. 

По словам Игоря Комарова, Самарская и Нижегородская области, Республики Башкортостан и Татарстан являются самыми крупными регионами округа по численности населения и вносят существенный вклад в экономику округа и страны в целом: в этих четырех регионах проживает примерно половина населения округа – более 14 млн человек и создается 56% всей добавленной стоимости Приволжья. 

Дмитрий Чернышенко отметил, что регионами за две недели была проведена большая работа. Выполнена диагностика текущего состояния социально-экономического развития и завершен отбор проектов, которые в наибольшей степени отвечают критериям, заданным Председателем Правительства России.

«Сегодня у нас появился первый рабочий вариант перечня инициатив, способных качественно улучшить жизнь людей в этих субъектах. Очень важно, чтобы все проекты прошли через наши инструменты оценки степени влияния на показатели социально-экономического развития, разработанные здесь, в координационном центре, и были синхронизированы с существующими региональными стратегиями, чтобы не было логического противоречия», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Игорь Комаров подчеркнул, что аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО дал предложения по подходам к отбору проектов и ключевых вопросов, формированию единой информационной базы для принятия решений в формате региональных дашбордов. 

Вице-премьер предложил 4 критерия приоритизации проектов. «Первый – голосование экспертов в предметной области о комплексном влиянии проектов на социально-экономическое развитие. Второй - обратная связь от граждан. Третий критерий – оценка Минэкономразвития. Четвертое – мнение профильного вице-премьера. Например, инфраструктурные проекты будем прорабатывать совместно с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, чтобы учесть его мнение. Если это социальный проект по здравоохранению или демографии – с Татьяной Алексеевной Голиковой», – сказал Дмитрий Чернышенко.

«Важно, чтобы презентуемые сегодня проекты оказывали в дальнейшем положительное влияние не только на показатели развития экономики, но и на улучшение самочувствия и качества жизни наших граждан. Как неоднократно подчеркивал Глава государства Владимир Владимирович Путин, в центре всех решений, планов и программ должен быть человек», – добавил Игорь Комаров.

Губернатор Дмитрий Азаров представил приоритетные проекты, реализация которых положительно скажется на социально-экономическом развитии региона. Среди них – строительство обхода Тольятти в рамках международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», создание международного студенческого кампуса и очистных сооружений в областной столице, а также развитие исторического поселения города Самара.

Особое внимание Губернатор уделил проекту скоростного железнодорожного сообщения по маршруту «Самара – аэропорт Курумоч – город Тольятти» – ключевому для развития крупнейшей в стране нестоличной Самарской-Тольяттинской агломерации.

«Это ключевой вопрос развития Самарско-Тольяттинской агломерации, а соответственно – и всего региона. По мнению генерального директора – председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Валентиновича Белозерова, это лучший железнодорожный транспортный проект пассажирских перевозок, который есть в стране. И нам безусловно важна поддержка Правительства РФ в его реализации», – подчеркнул Губернатор Самарской области.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил в течение недели Минэкономразвитию, Координационному центру и Росстату совместно с субъектами обеспечить бесперебойную поставку данных, характеризующих актуальную ситуацию в регионах ПФО.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Акценты В центре внимания

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