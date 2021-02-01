Дмитрий Азаров поручил проработать вопрос увеличения частоты ЖД перевозок между Самарской, Ульяновской и Пензенской областями

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Такую задачу Глава региона поставил министру транспорта Ивану Пивкину.

Речь идёт об электропоезде, следующем от станции Сызрань до станции Инза Ульяновской области, а также возобновлении движения электропоездами от станции Сызрань до станции Кузнецк Пензенской области.

К вопросу об увеличении частотности перевозок по железной дороге вновь вернулись после аварии на трассе М-5, одним из участников которой стал маршрутный автобус, следующий из Самарской в Ульяновскую область.

«Проработайте вопрос и представьте варианты. Мы готовы к паритетному софинансированию этих перевозок, если это необходимо»,- подчеркнул Губернатор, обращаясь к Ивану Пивкину, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО