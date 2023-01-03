Дмитрий Азаров отправится в ростовский госпиталь, где находятся раненые бойцы из Самарской области

120

Об этом глава региона сообщил сегодня утром по итогам встречи с руководством Минобороны РФ, сообщает sovainfo.ru.

Сегодня, 3 января, Дмитрий Азаров в Москве провёл встречу с руководством Минобороны России, на которой договорился о полной координации действий ведомства и 63-го региона.

"Проработаны вопросы медицинской помощи военнослужащих, призванных с территории Самарской области, дополнительного обмундирования, решения иных вопросов. Сейчас очень важны проверенные официальные данные. По мере поступления сведений по каждому военнослужащему будем доводить информацию до родных и близких. Уже завтра планирую быть в ростовском госпитале, где проходят лечение наши бойцы", - отметил Дмитрий Азаров.

Фото: Ирина Карлова/СОВА