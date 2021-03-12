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Большая часть задач, поставленных в рамках национальных проектов, в Отрадном исполнена.
Дмитрий Азаров и Александр Бугаков обсудили реализацию нацпроектов в Отрадном
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Дмитрий Азаров и Александр Бугаков обсудили реализацию нацпроектов в Отрадном

12 марта 2021 21:10
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Большая часть задач, поставленных в рамках национальных проектов, в Отрадном исполнена.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает серию совещаний с главами городов и районов области. На встрече с Губернатором глава Отрадного Александр Бугаков отчитался об итогах реализации ключевых проектов за 2020 год, а также обозначил планы по социально-экономическому развитию города на текущий год.

 Большая часть задач, поставленных в рамках национальных проектов, в Отрадном исполнена. Так, по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроены 10 дворовых территорий и 4 общественных пространства — территории кафедрального собора и духовно-просветительского центра, бульвар по улице Пионерской, старая площадь и городской парк.

Самые масштабные работы выполнены по обновлению парка культуры и отдыха. В 2019 году проект благоустройства парка победил на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Специалисты обустроили пешеходные зоны, беговую и велодорожку, установили спортивные и детские площадки, обновили коммуникации, провели работы по озеленению территории.

По просьбам жителей в парке установили колесо обозрения высотой 36 м и шестнадцатью кабинками с мягкими сидениями, подсветкой и кондиционерами. Аттракцион предназначен для круглогодичного использования.

На встрече обсудили и вопросы, связанные с сохранением здоровья населения. Сложности, по признаю главы Отрадного, вызывает укомплектованность медучреждений врачами и средним медперсоналом:

«Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции часть врачей временно перешла на работу в ковид-госпитали, ряд специалистов ушли из-за других причин, — пояснил Александр Бугаков. —  Тем не менее, сейчас ситуация налаживается, мы принимаем в штат медучреждений новых врачей».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в этот непростой период проявили максимальную ответственность и преданность делу, отправившись на передовую борьбы с инфекцией.  Чтобы привлечь специалистов, Глава региона поручил рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер поддержки, как это делают в других муниципалитетах.

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