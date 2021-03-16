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Депутат-волонтер из «Единой России» навестила своих подопечных в День добрых дел

16 марта 2021 14:05
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Депутат-волонтер из Единой России навестила своих подопечных в День добрых дел

Екатерина Кузьмичева помогает людям вместе с добровольцами из партийного центра в Тольятти.

Материальную и моральную поддержку людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, регулярно оказывает первый заместитель председателя Самарской губернской думы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Кузьмичева. В День добрых дел она отправилась к своим подопечным в Тольятти.

Добрые дела способен делать каждый — депутат-единоросс доказывает это собственным примером, её сотрудничество с тольяттинскими добровольцами длится почти год. В центре внимания Екатерины Кузьмичевой – люди старшего возраста, многодетные родители и семьи, где воспитываются «особенные» дети. Она старается хотя бы раз в неделю заглянуть к своим подопечным, в остальное время делегирует полномочия более молодым коллегам по партии — «молодогвардейцам» и волонтерам.

«Зинаида Васильевна воспитывает двух внучек и наше участие с продуктовым набором оказалось кстати. Пожилая женщина недавно перенесла коронавирус, с 40-процентным поражением легких, но сейчас состояние ее стабилизировалось», — рассказала депутат.  

Она навестила и другую горожанку. Мария Игнатьевна всегда была активной общественницей квартала, но пару лет назад перенесла инсульт, до сих пор не восстановилась полностью работа левой руки и ноги. После перенесенной онкологической операции есть определенные трудности с бытовыми делами, и с доставкой продуктов, поэтому Екатерина Кузьмичева попросила сотрудников местной поликлиники проследить за состоянием здоровья пожилой женщины. 

«Волонтерское движение – это возможность делать добро. Именно такая возможность объединяет нас, партийцев и беспартийных, людей разного возраста и профессий. Мы делаем одно большое общее дело. Забота, поддержка и внимание – вот что необходимо всем», — сказала депутат. 

Напомним, что 15 марта 2007 года был учрежден День добрых дел, который отмечают во многих странах мира, оказывая помощь и поддержку людям, которые в этом нуждаются. 

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