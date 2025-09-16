Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +20, +22°С.
17 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Ожидается, что в них примут участие более 500 спортсменов из 26 регионов России.
«Киокушин на Волге»: Всероссийские соревнования пройдут в Самаре
Приходите на набережную.
Расписание кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
С участием народных артистов России Максима Дунаевского, Дмитрия Харатьяна, заслуженной артистки России Нонны Гришаевой и звезд столичных мюзиклов.
17 сентября в САТОБ состоится показ джукбокс-мюзикла «Дунаевские. Двойной портрет»
Сегодня Евгения Кандыба является фельдшером выездной бригады скорой помощи.
Молодой фельдшер является участницей программы «Земский фельдшер» в Чапаевске
Врач напомнила, почему стоит сделать выбор в пользу вакцинации от гриппа.
Самарский врач-инфекционист: от прививки заболеть нельзя
Площадка включает разноуровневые турники для подтягиваний и брусья, скамьи для пресса и платформу для выполнения наклонов, рукоходы, сектор для метания, комплекс для прыжков в длину.
Площадка для сдачи нормативов ВФСК «ГТО» открылась в самарской школе № 29
В Самарской области курсы прошли уже более 210 родителей. По окончании обучения выдается сертификат.
«Знание» приглашает родителей Самарской области пройти семейные онлайн-курсы
«Знание» приглашает родителей Самарской области пройти семейные онлайн-курсы

16 сентября 2025 16:05
124
В Самарской области курсы прошли уже более 210 родителей. По окончании обучения выдается сертификат.

Просветительская платформа Знание.Академия предлагает российским семьям четыре бесплатные онлайн-курса, посвященные родительству. За восемь месяцев они собрали 20 тысяч слушателей из всех регионов. В Самарской области курсы прошли уже более 210 родителей. По окончании обучения выдается сертификат.

«Первые бесплатные курсы для семей мы запустили в декабре 2024 года. За восемь месяцев достоверную информацию о родительстве получили уже 20 тысяч россиян. Наши материалы взяли на вооружение активисты родительских комитетов по всей стране. Даже многодетные мамы делились, что открыли для себя много нового и поняли, где допускали ошибки. Высокий уровень доверия к курсам подтверждают цифры: более 80% слушателей готовы рекомендовать их другим родителям, а доходимость этих курсов в среднем на 20 процентных пунктов превышает показатели для массовых открытых онлайн-курсов в России», — сказала руководитель платформы Знание.Академия Александра Буйчик.

Самый популярный среди родителей курс «Родители и система воспитания» уже собрал 7 240 слушателей. Он объясняет ключевые аспекты семейного воспитания и особенности возрастной психологии, помогает стать наставником для своего ребенка.

Курс «Семейная медиация» учит анализировать причины семейных конфликтов, восстанавливать доверие между членами семьи, строить конструктивный диалог в сложных ситуациях, разрешать семейные споры без суда.

Курс «Особый ребенок: жизнь семьи и система сопровождения» предназначен для родителей детей с ОВЗ и инвалидностью. С его помощью родители узнают о доступных мерах поддержки от государства, своих правах и обязанностях и способах помочь ребенку в разные периоды его взросления.

Курс «Родительская инициатива: учимся создавать проекты» помогает родительским комитетам создавать собственные проекты: корректно формулировать цели и ожидаемые результаты, сформировать смету расходов, распределить ключевые роли в команде, привлечь ресурсы и тд.

Курсы для родителей доступны бесплатно на платформе Знание.Академия. Они сняты при участии профильных экспертов из Минпросвещения РФ, Департамента образования и науки г. Москвы, Института коррекционной педагогики, Всероссийского родительского комитета и др. Обучение организовано в свободном формате, что позволяет изучать материалы и выполнять задания в удобное для участников время. 

Наибольшую активность показали родители из Санкт-Петербурга (1 399 слушателей курсов), Республики Коми (1 204), Тульской области (1 157), Свердловской области (1 123) и Рязанской области (899).

 

Фото:   Знание.Академия

 

Теги: Самара

