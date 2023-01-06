Жители Самарской области смогут увидеть прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе

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В Самарской области в Рождественскую ночь в храмах пройдут праздничные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий проведет Рождественское богослужение в Софийском соборе в ночь с 6 на 7 января 2023 года с 22:00 до 02:30.

В связи с ростом случаев заболевания вирусными инфекциями врачи рекомендуют жителям губернии ответственно отнестись к своему здоровью и воздержаться от посещения многолюдных мест в период новогодних дней.

Прямая онлайн-трансляция праздничного богослужения будет доступна на телеканалах и официальных сайтах «Самара 24», «Губерния», «Самара-ГИС» и «Тольятти 24».

Также трансляция будет вестись в пабликах в ВКонтакте: «СОВА» (vk.com/sovanews63), «Самара-ГИС» (vk.com/samaragis), Самарская область (vk.com/samaroblast), Администрация Самары (https://vk.com/samaraadm).

Уважаемые жители и гости Самарской области! Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью близких!