Жители Самарской области могут сдать антиковидную плазму для помощи больным коронавирусом 

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На сайте стопкоронавирус.рф опубликовали список учреждений, где принимают плазму крови с антителами к коронавирусу для лечения больных COVID-19.

В Самарской области доноров ждут в Самарской областной клинической станции переливания крови в Самаре и подразделениях станции в Тольятти и Сызрани. Скачать адреса во всех регионах России можно по ссылке.

Базу этих медучреждений по всей стране сформировали Центры управления регионами по запросу АНО «Национальные приоритеты», так как в соцсетях выросло количество вопросов россиян, где можно сдать плазму.

Плазма крови с антителами к COVID-19 используется для лечения больных коронавирусной инфекцией и спасает жизни наравне с вакцинацией. Плазма одного донора поможет спасти 2-3 больных.

Антиковидная плазма заготавливается от лиц с подтвержденным случаем COVID-19 в стадии выздоровления, а в последнее время началась заготовка плазмы и от вакцинированных доноров после введения второго компонента вакцины.

«Самарская областная клиническая станция переливания крови начала заготовку плазмы крови с антителами к COVID-19 для лечения больных коронавирусной инфекцией с ноября 2020 года, - рассказал директор ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая станция переливания крови» Сергей Кузнецов. - Антиковидная плазма заготавливается как из дозы крови, так и с помощью плазмафереза, подлежит выдаче либо карантинизированная после 4 месяцев, либо в срочном порядке после процедуры вирусинактивации. Наша станция полностью удовлетворяет все потребности ЛПУ в плазме крови с антителами к COVID-19. Её применяют инфекционные госпитали Самарской области для лечения больных коронавирусной инфекцией по показаниям. На сегодняшний день Служба крови Самарской области передала для клинического применения более 100 литров плазмы крови с антителами к COVID-19, еженедельно используется примерно 10-12 доз антиковидной плазмы».

Перед процедурой забора плазмы донора регистрируют и обследуют. Потенциальным донорам проводят исследование на содержание антител к SARS-COV2. В соответствии с уровнем антител окончательное решение о допуске донора принимает врач-трансфузиолог на станции. Всё вместе это может занять полтора часа. Затем донору предложат чай и сладкое. И только после этого отправят на сдачу плазмы.

Сама процедура плазмафереза длится около 40-50 минут. За это время специальный аппарат разделяет кровь донора на плазму и клеточную фракцию. Эритроциты и другие клетки крови возвращаются обратно, заготовленная плазма – 300-600 мм - переводится в гемоконтейнер. Плазму очищают от патогенных бактерий и вирусов — она полностью безопасна.

Фото из открытых источников