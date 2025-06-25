Жители Самарской области как никогда стабильно чувствуют себя на рынке труда

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Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провели традиционный срез настроений соискателей. Общий индекс самочувствия жителей ПФО на рынке труда сохраняется на рекордно высоких отметках: во 2 квартале 2025 года он вырос на 0,13 п. и составил 0,28 пункта, что является максимумом за всю историю наблюдений (значения индекса колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении). Опрос проводился со 2 по 22 апреля 2025 года среди 33 835 российских соискателей.

Стоит отметить, что в Приволжском федеральном округе жители чувствуют себя более позитивно на рынке труда, чем в целом по России, где индекс составляет 0,25 п.



Любопытные различия наблюдаются и в зависимости от региона, в котором проживают соискатели. Так, во 2 квартале 2025 года максимально стабильно на рынке труда чувствуют себя жители Удмуртской Республики (0,33 п.), Республики Татарстан (0,32 п.), Республики Марий Эл (0,32 п.), а также Чувашской Республики и Ставропольского края (по 0,31 п.). Наименее стабильно ощущают себя на рынке труда соискатели из Кемеровской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Томской области (по 0,18 п.).



В Самарской области индекс самочувствия соискателей составил рекордные для региона 0,28 п., что соответствует среднему значению по Приволжскому федеральному округу. В целом в разрезе регионов ПФО индексы самочувствия соискателей во 2 квартале 2025 года выглядят следующим образом:



Регион Индекс самочувствия 1 Удмуртская Республика 0,33 2 Республика Татарстан 0,32 3 Республика Марий Эл 0,32 4 Чувашская Республика 0,31 5 Республика Башкортостан 0,29 6 Нижегородская область 0,28 7 Самарская область 0,28 8 Кировская область 0,27 9 Пензенская область 0,25 10 Пермский край 0,24 11 Республика Мордовия 0,24 12 Оренбургская область 0,23 13 Саратовская область 0,22 14 Ульяновская область 0,22

В разрезе профессиональных сфер наиболее комфортно и стабильно на рынке труда ощущают себя соискатели из областей «Туризм, гостиницы, рестораны» (индекс 0,34 п.), «Розничная торговля» (0,34 п.), а также «Продажи, обслуживание клиентов» (0,34 п.). Наименее стабильно себя ощущают представители трех профессиональных сфер – это «Искусство, развлечения, медиа» (0,12 п.), «Маркетинг, реклама, PR» (0,12 п.) и «Информационные технологии» (0,02 п.).