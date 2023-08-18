Я нашел ошибку
Главные новости:
Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году
Оно  рассчитано на постоянное проживание 200 человек и предназначено для оказания высококвалифицированной социальной помощи.
В Пестравском районе скоро появится новое отделение южного пансионата для престарелых и инвалидов
100-летний юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны Андрей Тимофеевич Калюжный, который проживает в Новокуйбышевске.
Губернатор Дмитрий Азаров навестил участника Великой Отечественной войны в день его столетия
Ключевыми вопросами заседания стали меры пожарной безопасности в школах и поддержка добровольных пожарных команд в отдельных муниципалитетах.
В региональном Правительстве обсудили готовность школ к новому учебному году
Всего за 7 месяцев этого года более 800 000 жителей старше 18 лет проверили здоровье с помощью диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
 Диспансеризация помогла выявить болезни сердца и сосудов более чем у 20 тысяч жителей Самарской области
Ремонт входной группы и внедрение принципов бережливого производства позволят создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.
Жители Октябрьского района Самары будут получать медпомощь в обновленных условиях
В списке награждаемых - 16 человек из разных муниципалитетов региона, имеющих достижения, значимые для социокультурного развития Самарской области.
В Самаре Губернатор Дмитрий Азаров отметил деятелей культуры и искусства
Регулярные физические упражнения способствуют укреплению сердца, улучшают кровообращение и повышают общую физическую выносливость.
Самарский врач-кардиолог назвала 5 причин начать регулярно заниматься спортом
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.75
-2.95
EUR 102.18
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на отборочный тур областного конкурса книжное ГТО
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Октябрьского района Самары будут получать медпомощь в обновленных условиях

18 августа 2023 17:33
86
Ремонт входной группы и внедрение принципов бережливого производства позволят создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

Поликлиническое отделение Самарской городской больницы №4 обновляется по национальному проекту «Здравоохранение». Ремонт входной группы и внедрение принципов бережливого производства позволят создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

 Напомним, в регионе реализуется проект по внедрению новой модели медицинской организации, основанной на принципах бережливого производства. Они направлены на создание новых условий для оказания медицинской помощи, рациональное использование площадей, благоустройство холлов и кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота. За последние 5 лет к новому стандарту были приведены 17 взрослых и детских поликлиник областной столицы.

Капитальный ремонт в здании поликлиники по адресу ул. Мичурина, 125 в Самаре начался в июле.

 «На сегодняшний день завершены демонтажные работы, выполняется отделка помещений. В ближайшее время ожидаем поставку новой мебели для зон комфортного ожидания приема. Перепланировка позволила увеличить площадь гардероба, усовершенствовать входную группу в соответствии с принципами доступной среды, — рассказала заместитель главного врача городской больницы №4 Мария Лобова. — Для удобства маломобильных пациентов кабинет функциональной диагностики будет расположен на первом этаже. Там же разместим кабинет врача-травматолога и аптечный пункт».

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, обновлению медицинской инфраструктуры в городах и сельской местности.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
18 августа 2023  13:39
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
465
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
18 августа 2023  13:35
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
168
Михаил Мишустин отметил качество модернизации производства самарского ОДК-Кузнецов.
17 августа 2023  17:36
В Самаре Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с Дмитрием Азаровым побывал на заводе ОДК-Кузнецов
503
Михаил Мишустин прибыл в Самару
17 августа 2023  14:00
Михаил Мишустин прибыл в Самару
818
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
17 августа 2023  12:17
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
373
Весь список