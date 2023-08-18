Жители Октябрьского района Самары будут получать медпомощь в обновленных условиях

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Поликлиническое отделение Самарской городской больницы №4 обновляется по национальному проекту «Здравоохранение». Ремонт входной группы и внедрение принципов бережливого производства позволят создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.



Напомним, в регионе реализуется проект по внедрению новой модели медицинской организации, основанной на принципах бережливого производства. Они направлены на создание новых условий для оказания медицинской помощи, рациональное использование площадей, благоустройство холлов и кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота. За последние 5 лет к новому стандарту были приведены 17 взрослых и детских поликлиник областной столицы.



Капитальный ремонт в здании поликлиники по адресу ул. Мичурина, 125 в Самаре начался в июле.



«На сегодняшний день завершены демонтажные работы, выполняется отделка помещений. В ближайшее время ожидаем поставку новой мебели для зон комфортного ожидания приема. Перепланировка позволила увеличить площадь гардероба, усовершенствовать входную группу в соответствии с принципами доступной среды, — рассказала заместитель главного врача городской больницы №4 Мария Лобова. — Для удобства маломобильных пациентов кабинет функциональной диагностики будет расположен на первом этаже. Там же разместим кабинет врача-травматолога и аптечный пункт».



Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, обновлению медицинской инфраструктуры в городах и сельской местности.

Фото: минздрав СО