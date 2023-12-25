Житель Жигулевска обокрал сетевой магазин

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Общая сумма причиненного ущерба торговой точки составила более 5000 рублей.

В декабре текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов, который сообщил, что, в течении нескольких дней, неизвестный мужчина, находясь в торговой точке, расположенной на улице Фрунзе под видом покупателя, похитил с прилавков бытовую химию и продукты питания. Общий ущерб составил более 5 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговой точки. В ходе изучения видеоматериалов полицейские выяснили, что к совершению краж может быть причастен ранее судимый за преступления имущественного характера местный житель. Участковые уполномоченные полиции установили местонахождение 29-летнего подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина пояснил полицейским, что украденную бытовую химию и продукты питания продал случайным прохожим, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.