Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником

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В пятницу, 5 августа 2022 года первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил управление Куйбышевской железной дороги и поздравил коллектив магистрали с профессиональным праздником.

Поздравляя железнодорожников от лица губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона, Виктор Кудряшов отметил:

«Мы гордимся тем, что управленческий центр одной из крупнейших магистралей Российской Федерации, Куйбышевской железной дороги, располагается именно здесь, на территории Самарской области. Мы гордимся полнотой нашего взаимодействия, теми результатами, которые вы показываете. Даже в самый непростой, прошлый, «ковидный» год вы перевезли более 20 миллионов тонн грузов, более 1,3 миллионов пассажиров поездами дальнего сообщения и более 7 миллионов пассажиров в поездах пригородного сообщения. И это результаты только по Самарской области.

Вы осуществляете перевозки надежно, безопасно, с высоким качеством. И это, конечно, вызывает положительный отклик и у ваших корпоративных клиентов, и у всех жителей региона, которые пользуются вашими услугами».

Виктор Кудряшов подчеркнул важность совместно реализуемых проектов. Это строительство железнодорожной ветки в особой экономической зоне «Тольятти», которая даст серьезный эффект для развития города и всей Самарской области. Ряд проектов находится в стадии разработки - это транспортно-пересадочные узлы для ускоренного железнодорожного сообщения на участке Новокуйбышевск-Самара- Тольятти. Предполагается, что запуск сообщения увеличит пассажиропоток с 870 тыс. до 3,8 млн пассажиров в год. В планах совместной работы - развитие станционного комплекса и привокзальной территории в Кинеле, продление маршрута электропоезда «Ласточка» до Тольятти, объекты социальной инфраструктуры.

«Есть проекты, которые мы активно обсуждаем - это проекты будущего, высокоскоростного сообщения. Мы прорабатываем совместно стратегические вопросы данного проекта. Эти идеи были вынесены на форум «Сильные идеи для нового времени». У нас еще очень много идей, которые будут воплощены в жизнь», - выразил уверенность председатель областного Правительства.

«Куйбышевская железная дорога уже несколько лет подряд занимает лидирующие позиции в системе железных дорог по уровню инновационного развития. Это было особо отмечено во ходе визита в Самарскую область генерального директора ОАО РЖД Олега Валентиновича Белозерова», - подчеркнул он.

За первые 6 месяцев 2022 года погрузка на станциях Куйбышевской железной дороги составила 9,4 миллиона тонн, количество отправленных пассажиров в пригородном сообщении - 3,7 миллиона, объем налоговых платежей в областной и местные бюджеты составил свыше миллиарда рублей.

Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, поздравляя сотрудников, отметил: «Сегодня наша магистраль - это сложная система производственных отношений, новейшая техника и технологии, высокие скорости передвижения и переработки информации. Современная железнодорожная инфраструктура питает промышленность и является важнейшей частью национальной экономики. Услугами компании РЖД пользуются более миллиарда пассажиров в год. По протяженности железнодорожных путей входит в число мировых лидеров. И за этим всем, стоите вы, инженеры, машинисты, проводники, работники вокзалов и многие другие. Благодарю вас за ваш труд и преданность своему делу, особые слова благодарности нашим ветеранам, которые хранят традиции и передают их молодежи».

На торжественном собрании заслуженным работникам магистрали, посвятившим труду на Куйбышевской железной дороге не один десяток лет, были вручены награды Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и ОАО «Российские железные дороги».