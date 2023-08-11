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"Зарядка со стражем порядка" прошла в детском лагере в Самаре

11 августа 2023 19:37
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"Зарядка со стражем порядка" прошла в детском лагере в Самаре

Большой спортивный праздник для детей организовали полицейские и общественники самарского главка полиции.

Утро для мальчиков и девочек, отдыхающих в лагере Арго в городе Самара, началось с веселого и необычного мероприятия: к ним в гости приехали сотрудники полиции, спортсмены и общественники, чтобы провести «Зарядку со стражем порядка».

Организатором спортивного праздника, приуроченного ко Дню физкультурника, выступил Общественный совет при Главном управлении МВД России по Самарской области.

Открывая мероприятие, перед собравшимися выступили врио начальника ОИОС ГУ МВД России по Самарской области Александр Курбатов и российская дзюдоистка, чемпионка и призёр чемпионатов России, обладательница Кубка России, призёр чемпионатов Европы, мастер спорта России международного класса, тренер по дзюдо общества «Динамо» Ирина Заблудина.

Александр Евгеньевич рассказал детям о том, чем полезна утренняя зарядка, как физкультура помогает сохранить хорошее здоровье и почему в профессии полицейского так важно поддерживать отличную физическую форму. А Ирина Александровна поделилась, что спорт – это неотъемлемая часть ее жизни, закалившая характер и воспитавшая волю к победе».

Полицейские подготовили для мальчишек и девчонок насыщенную спортивную программу.

Чтобы начать зарядку, ребятам нужно было немного разогреться и дружно повторить движения за сотрудником ГИБДД, который показывал жесты регулировщика. Дети не только эмоционально и физически настроились на спортивные упражнения, но и повторили Правила Дорожного движения.

После этого сотрудники полиции показали упражнения, которые сами делают ежедневно для поддержания формы, а ребята с удовольствием за ними повторяли.

Далее к мероприятию присоединились сотрудники Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области со своими служебными собаками. Кинологи продемонстрировали ребятам общий курс дрессировки – показали отработку собаками различных команд, подаваемых голосом, а их питомцы продемонстрировали умение находить закладки, с имитирующим наркотик веществом и задерживать условного злоумышленника.     

После этого на площадку вышли бойцы специального подразделения «Гром» УНК ГУ МВД России по Самарской области с показательным выступлением силовых приемов борьбы, которые после выступления продолжили с подростками занятия по выполнению упражнений, направленных на развитие силы, гибкости, ловкости и скорости.

Сотрудники Управления по работе с личным составом провели для ребят спортивные состязания, разделив их на команды по 4 человека и по завершению, вручили самым активными подарки от Общественного совета.

В завершение мероприятие к присутствующим обратился представитель Общественного совета при областном главке полиции Владислав Баландин: «Через спорт можно улучшить эффективность работы, повысить уровень дисциплины и ответственности и, конечно, укрепить здоровье. Общественник пожелал ребятам отличного завершения летних каникул.

Мероприятие прошло с хорошим спортивным задором, дети с удовольствием слушали сотрудников полиции, а по окончании встречи долго не отпускали полицейских, расспрашивая о занятиях спортом, интересуясь, как удается совмещать спорт и службу.

Фото: облМВД

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