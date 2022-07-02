За три дня фестиваль авторской песни им. В.Грушина посетили  50 тысяч человек

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На Мастрюковской Поляне в Самаре к кульминации подходит 49-й фестиваль авторской песни им.Валерия Грушина. Поздним вечером 2 июля прошёл финальный концерт на сцене «Гитара», на котором выступили постоянные участники фестиваля и лауреаты конкурса авторской песни.

Предварительные итоги фестиваля подвели на пресс-конференции, участие в которой приняли министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, президент Грушинского фестиваля Борис Кейльман, представитель дирекции фестиваля Анна Шарафиева и гость фестиваля Павел Пиковский.

«Я в первый раз в этом году посетила именно на Поляне Грушинский фестиваль, и я под большим впечатлением. Здесь есть много знакомых исполнителей, любимых с детства. Этот фестиваль объединяет культуры различных периодов, и благодаря своему эволюционному развитию как раз и дает нам это счастье соприкосновения с той культурой, которую мы знаем и любим с детства. Эти песни слушали наши родители, дедушки, независимо от того, в какой части страны мы росли. Я рада, что фестиваль вновь вернулся на Поляну и уверена, что у него большое и интересное будущее», – сказала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

В субботний вечер на Фестивальной поляне, посвященный памяти Евгения Евтушенко, перед огромным количеством зрителей выступили «Необарды». Также открытием дня стал проект Олега Митяева – группа «Ирония судьбы» с Алексеем Хомчиком и Родионом Марченко.

«Мы провели большую подготовительную работу, установили понтон, который позволяет гостям фестиваля попасть на пляж, подготовили парковку, чтобы поляна не пострадала от наплыва автомобилей, организовали работу многочисленных служб, в т.ч. МЧС, медицинской, технической. В этом году нас посетили наши любимые авторы – например, Вадим Егоров, который является председателем жюри. В третий тур вышли талантливые авторы и исполнители, победители получат право выступить на концерте на «Гитаре». Также сегодня посетит фестиваль сын Владимира Высоцкого – Никита, со сцены прозвучат любимые стихи и песни. Так что в этом году творческие традиции продолжаются и это замечательно», – отметила представитель дирекции фестиваля Анна Шарафиева. Она также напомнила, что на конкурс подали заявки 170 исполнителей онлайн, и около 350 заявок поступило на поляне.

Среди уже выступивших известных гостей – Галина Хомчик, Вадим Мищук, Вадим Егоров, Катя Котеночкина и Павел Дугин, «Необарды» – Павел Пиковский, Павел Фахртдинов, Василий Уриевский и Ромарио. Музыканты поделились своими эмоциями: «Здесь концентрация людей со всей страны, которые приехали послушать любимых артистов. Это люди, которые сами поют, участвуют в конкурсах, и петь для такой взыскательной аудитории – большая честь. У нас в программе есть такой момент, когда на сцене остается включенным один студийный микрофон, и мы читаем стихи. Это такая дань шестидесятникам, нашим великим поэтам. В этот момент поляна замолкает. И это самое важное. «Необарды» могут звучать по-разному. Но чтобы замолчала поляна – это что-то особенное».

С приветственным словом ко всем гостям фестиваля обратился и президент Грушинского клуба Борис Кейльман. Он рассказал, как были рады встретиться все друзья фестиваля после большого перерыва: «У нас появилась новая площадка – «У Грушинского костра». Здесь сидят исполнители, прямо со зрителями поют. Это просто возрожденная традиция. И было так приятно видеть восхищение в глазах зрителей, которые почувствовали эту атмосферу и пели любимые и известные всем песни. Надеюсь, эта площадка станет постоянной на нашей поляне». Также Борис Кейльман представил почетную гостью Грушинского фестиваля – Марию Евтушенко. Она поделилась впечатлениями от праздника авторской песни: «Очень позитивные эмоции. Люди здесь увлеченные, творческие. И очень поразил концерт, посвященный творчеству Евгения Евтушенко, – люди пришли и слушали все внимательно, с такой отдачей. Это приятно. И замечательно, что для таких людей есть подобные события, где они могут найти единомышленников».

Напомним, 49-й Грушинский фестиваль проходит в рамках «Марафона авторской песни России 2021-2022» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области, Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба и АНО «Информационный музыкальный центр».

Фото: Пресс-служба облправительства