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За прошедшую неделю подразделения добровольной пожарной охраны региона трижды выезжали на ликвидацию пожаров

11 марта 2023 17:45
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В качестве дополнительных сил.

За прошедшую неделю подразделения добровольной пожарной охраны в качестве дополнительных сил 3 раза выезжали на ликвидацию пожаров. Для борьбы с огнем привлекались 5 человек личного состава и 3 единицы техники.

Так, личный состав добровольной пожарной команды (ДПК) «Комсомольский» в составе 1 человека и 1 ед. техники участвовал в тушении частного дома в селе Грачевка Кинельского района.

ДПК «Гранный» в составе 2 человек и 1 ед. техники привлекались на тушение частной бани в Новокуйбышевске.

2 человека и 1 ед. техники ДПК «Сухая Вязовка» ликвидировали возгорание мусора на площади 60 кв.м. в селе Березовый Гай Волжского района.

К самостоятельному тушению пожаров, ликвидации последствий ДТП и проведению аварийно-спасательных работ подразделения добровольной пожарной охраны не привлекались.

На территории Самарской области создано 534 общественных объединения пожарной охраны общей численностью 11175 человек и 262 единицы техники, из них - 158 ДПК общей численностью 841 человек и 262 единицы техники и 376 ДПД общей численностью 10334 человека.

Подразделениями добровольной пожарной охраны прикрыто 490 населенных пунктов в которых проживает более 200 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС

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