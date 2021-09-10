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Выставка о героях-антифашистах из группы "Белая роза" открылась в Самаре

10 сентября 2021 09:21
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Выставка о героях-антифашистах из группы "Белая роза" открылась в Самаре

Вчера в мультимедийном парке «Россия – моя история» в Самаре начала работу передвижная выставка «Белая роза» – студенческое Сопротивление гитлеровскому режиму. Мюнхен, 1942-43 гг.» Экспозиция открылась в рамках Года Германии в России 2020/2021. Ее создатели – Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» и мюнхенский фонд «Белая роза» представили собравшимся также книги и фильмы, посвященные мюнхенским студентам-подпольщикам, в частности, уроженцу Оренбурга Александру Шморелю (святому Александру Мюнхенскому).

В режиме видеоконференции на открытии выступили Ирина Пинчук – координатор партнерских проектов Года Германии в России от Гёте-института в Москве и Вернер Рехман – сопредседатель мюнхенского фонда «Белая роза». Они выразили уверенность в том, что знакомство с историей подвига молодых людей, распространявших в третьем рейхе листовки под именем «Белая роза», поплатившихся за это своими жизнями, станет залогом того, что в будущем мир  не повторит чудовищной катастрофы ХХ века. Об истоках святости и о большом христианском посыле текстов листовок «Белой розы» говорил на открытии исполняющий обязанности ректора Самарской духовной семинарии протоиерей о. Максим.

Пронзительной театрализованной постановкой, приуроченной ко Дню памяти жертв нацизма, приветствовали открытие выставки «Белая роза» студенты 1 курса Самарского государственного института культуры. Президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» историк и биограф Александра Шмореля Игорь Храмов показал гостям открытия документальный фильм «Противостояние «Белой розы» кинокомпании «Созвездие кино», снятый в 2015 году.

Знакомство с судьбами героев мюнхенской «Белой розы» продолжилось вчера показом фильма и выступлением перед студентами и преподавателями факультета культуры и искусства и факультета истории Самарского государственного социально-педагогического университета.

Сегодня оренбургский фонд «Евразия» расскажет об оренбуржце Александре Шмореле и его товарищах по борьбе с нацизмом студентам Самарского государственного медицинского университета, а в субботу утром в знаменитом Струковском саду в рамках фестиваля «Время читать: волжский текст» будет показан документальный фильм телеканала «Звезда» о «Белой розе» и Оренбургское книжное издательство им. Г.П. Донковцева по многолетней традиции передаст в дар Самарской областной универсальной научной библиотеке большую подборку своих альбомов и книг, в том числе переводные издания классиков немецкой литературы К. Манна, З. Ленца, С. Гейма.

Выставка «Белая роза» продолжит свою работу в мультимедийном парке «Россия – моя история» (ТЦ «Гудок», 3-й этаж, ул. Красноармейская, 131) до 10 октября. Вход бесплатный. Все мероприятия в Самаре проходят в рамках Года Германии в России 2020/2021. Сайт проекта: годгермании.рф

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Теги: выставка

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