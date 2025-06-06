Выпускники «Школы мэров» получили дипломы об окончании обучения

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Со 2 по 5 июня 2025 года в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошел шестой заключительный очный модуль программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров» для третьего и четвертого потока участников.

Самарскую область представляли замглавы г.о. Самара Данил Морозов и глава Кинеля Вячеслав Тимошенко.

На протяжении обучения «Школа мэров» организовала выездные модули с практическими занятиями в 10 регионах России, в том числе и в Самарской области. Целью этих выездов было знакомство с лучшими региональными практиками для их последующего масштабирования в муниципалитетах слушателей.

Программа разработана по поручению Президента России Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).