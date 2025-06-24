Выпускники самарского вуза ФСИН удостоились встречи с Президентом России в Кремле

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В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин провёл встречу с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, а также МВД, Следственного комитета и ФСИН.

– Нам вместе предстоит продолжать работу по совершенствованию Вооруженных Сил, повышению эффективности всех структур, отвечающих за безопасность страны. Уверен, что вы будете выполнять свои обязанности ответственно и с высокой самоотдачей, верно и преданно служить России и нашему народу. Желаю вам и всем выпускникам 2025 года успехов, здоровья и благополучия вашим наставникам, родным и близким, – поздравил выпускников Владимир Путин.

Самарскую область на этом торжественном приеме представляли выпускники Самарского юридического института ФСИН России лейтенанты внутренней службы Эльдар Саинов и Ольга Ермакова. Оба они не только являются отличниками, заканчивающими вуз с золотой медалью, но также активно проявили себя в науке, спорте, творчестве и волонтерской деятельности.

В этом году среди выпускников СЮИ много парней и девушек, заканчивающих вуз с отличием, но, после долгого отбора кандидатур на поездку в Кремль выбор пал на Эльдара и Ольгу. На прием, в числе других выпускников ведомственных вузов, они пришли вместе с Директором ФСИН России Аркадием Гостевым.

– Конечно, для нас это большая честь. И сделали для этого многое – учились на отлично, несмотря на трудности. Хоть и времени свободного, в отличие от гражданских студентов – ведь, мы же еще и служим, было очень мало, занимались общественной деятельностью, выступали на самых разных конкурсах и соревнованиях. И не просто так, а побеждали и занимали призовые места. Но, мы конечно понимаем, что без усилий наших командиров и преподавателей ничего бы этого не было – ни поездки в Кремль, ни «красного» диплома и медали «За отличие в учебе». Так что, мы перед Президентом и Главнокомандующим, в первую очередь, представляли наш родной Самарский юридический институт ФСИН России и Самарскую область, – считает Эльдар Саинов.

Фото - СЮИ ФСИН России и kremlin.ru