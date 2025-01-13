Я нашел ошибку
Главные новости:
Квитанции за декабрь пришли в декабре.
"РКС-Самара" поясняют, каких квитанций ждать в феврале
Центральной площадкой события традиционно станет Москва, к ней присоединятся регионы России.
Общество «Знание» проведет федеральный просветительский марафон, приуроченный к юбилею Победы
ФАС назвала аномально высокой наценку на хлеб в торговых сетях
ФАС назвала аномально высокой наценку на хлеб в торговых сетях
В Клиниках СамГМУ внедрят метод интраоперационного нейромониторинга при хирургии щитовидной железы
В Клиниках СамГМУ внедрят метод интраоперационного нейромониторинга при хирургии щитовидной железы
В Самаре Крещенские морозы в 2025 году отменяются
В Самаре Крещенские морозы в 2025 году отменяются
Застрявшие в питерском аэропорту самарцы дождались возвращения домой через 16 часов
Застрявшие в питерском аэропорту самарцы дождались возвращения домой через 16 часов
В Самарской области 66 пропавших человек нашли погибшими в 2024 году
В Самарской области 66 пропавших человек нашли погибшими в 2024 году
Новокуйбышевец заплатил штраф за незаконное приобретение наркотических веществ
Новокуйбышевец заплатил штраф за незаконное приобретение наркотических веществ
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.91
-0.38
EUR 105.05
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Выставка самарских керамистов "На берегу" откроется в галерее "Виктория"
В Самарской области работает 10 виртуальных концертных залов
Свой творческий вечер на сцене Самарского драмтеатра проведет Альберт Макаров
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил работников печати Самарской области

13 января 2025 12:05
133
Вячеслав Федорищев поздравил работников печати Самарской области

Уважаемые работники средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, который объединяет всех, кто посвятил себя журналистике, — Днем российской печати! 

Это профессионалы, обладающие не только уникальными компетенциями и самым современным инструментарием, но прежде всего люди неравнодушные, пропускающие через свое сердце все, что они доносят до своих читателей, слушателей, зрителей. И всеми этими качествами сполна обладают работники самарских средств массовой информации. 

Особенно важна ваша деятельность в вопросах информационного сопровождения специальной военной операции. Понимая свою ответственность, вы словом и делом помогаете нашим воинам приближать победу, поддерживаете семьи военнослужащих, правдиво и проникновенно рассказываете о героях СВО, их мужестве и самоотверженности. Не сомневаюсь, что и в году, объявленном Президентом России В.В.Путиным Годом защитника Отечества, вы приложите все силы, чтобы ваши яркие, талантливые материалы укрепляли боевой дух наших ребят, способствовали воспитанию в подрастающем поколении любви к Родине. 

Дорогие друзья! Благодарю вас за творческий подход к делу и преданность своему призванию, за то, что в нашем сложном мире вы продолжаете равняться на ветеранов журналистики, которые всегда отличались требовательностью к себе, любовью к родному краю и активной гражданской позицией. 

Правительство Самарской области и впредь будет способствовать развитию региональных, муниципальных СМИ, поддерживать ваши инициативы и начинания, направленные на сплочение нашего общества, созидательную работу в интересах дальнейшего развития региона и улучшения жизни людей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения, творческого роста, успехов на профессиональном поприще! 

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии
13 января 2025, 11:54
Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии
В соответствии с Указом императора Николая I, она была образована из нескольких уездов Оренбургской, Саратовской и Симбирской губерний 13 января 1851 года.    Общество
164
В Самаре оставят шишиг-летунов
13 января 2025, 10:43
В Самаре оставят шишиг-летунов
Глава Самары напомнил, что подобные проекты реализованы во многих российских городах. Общество
186
Городские власти намерены наводить порядок и формировать культуру торговли в Самаре
13 января 2025, 09:53
Городские власти намерены наводить порядок и формировать культуру торговли в Самаре
Планируется развивать Самарские ярмарки – специально оборудованные павильоны, оформленные в едином стиле, с комфортными условиями для продавцов и... Благоустройство
192
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников печати Самарской области
13 января 2025  12:05
Вячеслав Федорищев поздравил работников печати Самарской области
131
Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии
13 января 2025  11:54
Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии
166
В Самаре оставят шишиг-летунов
13 января 2025  10:43
В Самаре оставят шишиг-летунов
187
Городские власти намерены наводить порядок и формировать культуру торговли в Самаре
13 января 2025  09:53
Городские власти намерены наводить порядок и формировать культуру торговли в Самаре
192
В Самаре открылся первый туристический информационный центр около Речного вокзала
12 января 2025  12:59
В Самаре открылся первый туристический информационный центр около Речного вокзала
508
Весь список