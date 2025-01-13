Вячеслав Федорищев поздравил работников печати Самарской области

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Уважаемые работники средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, который объединяет всех, кто посвятил себя журналистике, — Днем российской печати!

Это профессионалы, обладающие не только уникальными компетенциями и самым современным инструментарием, но прежде всего люди неравнодушные, пропускающие через свое сердце все, что они доносят до своих читателей, слушателей, зрителей. И всеми этими качествами сполна обладают работники самарских средств массовой информации.

Особенно важна ваша деятельность в вопросах информационного сопровождения специальной военной операции. Понимая свою ответственность, вы словом и делом помогаете нашим воинам приближать победу, поддерживаете семьи военнослужащих, правдиво и проникновенно рассказываете о героях СВО, их мужестве и самоотверженности. Не сомневаюсь, что и в году, объявленном Президентом России В.В.Путиным Годом защитника Отечества, вы приложите все силы, чтобы ваши яркие, талантливые материалы укрепляли боевой дух наших ребят, способствовали воспитанию в подрастающем поколении любви к Родине.

Дорогие друзья! Благодарю вас за творческий подход к делу и преданность своему призванию, за то, что в нашем сложном мире вы продолжаете равняться на ветеранов журналистики, которые всегда отличались требовательностью к себе, любовью к родному краю и активной гражданской позицией.

Правительство Самарской области и впредь будет способствовать развитию региональных, муниципальных СМИ, поддерживать ваши инициативы и начинания, направленные на сплочение нашего общества, созидательную работу в интересах дальнейшего развития региона и улучшения жизни людей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения, творческого роста, успехов на профессиональном поприще!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев