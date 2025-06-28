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Вячеслав Федорищев поздравил молодежь Самарской области

28 июня 2025 13:06
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Вячеслав Федорищев поздравил молодежь Самарской области

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем молодежи России!

Этот замечательный праздник объединяет молодых людей нашей страны в любви к Родине, в искреннем стремлении внести свой вклад в защиту Отечества, в строительство новой, сильной, свободной России.

Искренне рад, что в Самарской области активная, талантливая молодежь, достойно представляющая регион на российском и международном уровне.

Мы гордимся молодыми учеными, спортсменами, деятелями искусства, волонтерами, специалистами в различных отраслях. Наши ребята участвуют в таких значимых проектах, как конкурс управленцев «Лидеры России», Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», Российская национальная премия «Студент года»,успешно выступают на чемпионате по профессиональному мастерству. А Движение Первых объединяет тысячи инициативных и целеустремленных молодых людей.

Президент России В.В. Путин отмечал: «Залог будущего страны, преемственности ее развития в том, чтобы у молодежи были надежные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности».

Поэтому мы продолжаем создавать в регионе все условия для вашего роста и самореализации. Поддерживаем инициативы и открываем новые возможности. Важным инструментом в этой работе стал национальный проект «Молодежь и дети», который с 2025 года реализуется по инициативе Главы государства.

На данный момент Самарская область – один из лидеров в сфере государственной молодежной политики в Приволжском федеральном округе. Давно уже визитной карточкой региона стал молодежный форум ПФО «иВолга». Успешно реализуются такие окружные проекты, как «Герои Отечества», фестиваль уличного искусства «ФормАрт», фестиваль «Театральное Приволжье»,и это лишь часть большой работы, которую мы намерены укреплять.

Друзья! Сегодня мы возлагаем на нашу молодежь особые надежды. От единства и сплоченности, от ответственной гражданской позиции каждого зависит успех в специальной военной операции и будущее нашей страны.

Уверен, что ваш молодой задор, энергия и оптимизм, умение нестандартно мыслить и работать творчески, с огоньком, придадут новый импульс развитию экономики, научно-технического потенциала, социальной сферы Самарской области и России в целом.

От всей души желаю вам воплощения в жизнь самых смелых планов, новых вершин и горизонтов, здоровья и благополучия! 

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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