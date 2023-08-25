Вопросы доступности СПО для военнослужащих и содействия их занятости обсудят на форуме «Сообщество» в Самаре

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Как сделать среднее профессиональное образование доступнее для участников СВО и какова роль образования в их социальной и профессиональной реабилитации? На эти вопросы ответят участники круглого стола на форуме ОП РФ «Сообщество», который пройдет 29–30 августа в Самаре.

В рамках дискуссии «Мы вас ждем: патриотический консенсус в системе СПО России» эксперты также рассмотрят лучшие практики поддержки инициатив студенческих и педагогических сообществ, направленных на укрепление патриотизма в молодежных кругах, а также обсудят общественную инициативу «Мы вас ждем».

Среднему профессиональному образованию в Самарской области уделяется большое внимание, в последние годы проведена значительная работа, в результате которой в Самарской области в ссузы поступают уже 60% школьников. Абитуриенты выбирают рабочие профессии и осваивают их под запрос работодателя. Создание образовательных кластеров – одна из ключевых инициатив федерального проекта «Профессионалитет» госпрограммы «Развитие образования». На традиционной Августовской конференции работников образования, которая состоялась 24 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: «Мы должны готовить кадры и уделять сейчас СПО первостепенное внимание. Поэтому, я считаю, нам нужна пятилетка профобразования».

По словам заместителя председателя Комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Наталии Золотаревой, среди участников СВО и членов их семей есть запрос на получение профобразования. Более 65% молодых людей выбирают сегодня именно среднее профессиональное образование, отмечает она.

«Не случайно премьер Михаил Мишустин предложил убрать слово «среднее», сделав акцент на профессиональном образовании, тем самым подчеркнув статус и значимость людей труда и того образовательного уровня, которого достигло российское СПО, – сказала Наталия Золотарева. – В настоящее время профессионализм, умение работать руками, создавать продукт и оказывать качественную услугу – это и построение того самого суверенитета, о котором говорит Президент России».

Результатом проведенной дискуссии участники встречи видят формирование предложений по организации приема на обучение в систему СПО участников СВО и членов их семей, совершенствованию процесса их профессиональной и социальной реабилитации, содействию занятости, а также консолидации студенческих и педагогических сообществ для укрепления патриотического консенсуса.

Фото: пресс-служба ОП РФ