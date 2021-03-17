Владимир Путин присвоил почетные звания двум жителям Самарской области

99

15 марта Президент Владимир Путин подписал указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации". Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. В числе получивших почётные звания - два жителя Самарской области.

Так, звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства" теперь носит Пётр Кудряшов - директор компании, занимающейся озеленением Самары. На ее счету множество сложных и масштабных проектов, включая благоустройство значимых городских объектов и выполнение озеленительных работ на территории архитектурных памятников областной столицы.



А главе Сергиевского управления организации "Самаралес" Николаю Войкину присвоено почётное звание "Заслуженный лесовод Российской Федерации". Уже многие годы главной задачей предприятия является обеспечение рационального и непрерывного использования лесов, их охрана, защита, воспроизводство и лесоразведение, пишет Сова.инфо.