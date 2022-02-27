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В Жигулевске полицейские спасли собаку от гибели

27 февраля 2022 14:26
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Владельцы собаки поблагодарили всех неравнодушных людей, принимавших участие в поисках и спасении пса.

Во время ежедневного мониторинга сети Интернет была выявлена благодарность сотрудникам полиции, спасшим от гибели собаку. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Жигулевска во время отработки жилого сектора на улице Интернационалистов услышали, как воет и скулит собака. Звук раздавался от расположенного неподалеку гаражного массива. При осмотре территории сотрудники полиции заметили заброшенный гараж и направились к нему. Заглянув в погреб, полицейские увидели животное, которое отчаянно пыталось выбраться, но глубина погреба в 2 метра оказалась непреодолима. Попытки достать пса не увенчалась успехом из-за агрессии животного: собака была сильно напугана, огрызалась, никого не подпускала к себе.

Сотрудники полиции обратились за помощью в Центр гражданской защиты городского округа Жигулевск. Прибывшие по указанному адресу спасатели вместе с полицейскими освободили собаку из ловушки. Напуганное животное передали представителю благотворительного фонда помощи бездомным животным «От сердца к сердцу» Светлане Ретунцевой. После размещения информации о собаке в сети интернет удалось найти его хозяйку, которая забрала пса домой.

По словам владелицы, собака породы немецкая овчарка по кличке Тайсон потерялась еще 13 февраля. Несколько дней хозяева безуспешно пытались найти четвероногого друга, размещали информацию о поисках в сети Интернет. Наконец, 22 февраля обнаружили в одной из социальных сетей фото своего любимца с пометкой о том, что полицейские спасли пса из погреба и передали в благотворительный фонд помощи животным «От сердца к сердцу», где теперь он очень ждет своих хозяев. Владельцы собаки поспешили забрать Тайсона домой и поблагодарили всех неравнодушных людей, принимавших участие в поисках и спасении пса.

«Хочется выразить огромную благодарность сотрудникам полиции за проявленное внимание и сочувствие. Благодаря неравнодушию людей Тайсон снова дома!», – с такими словами обратилась к полицейским хозяйка спасенного пса Наталья Рубцова, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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