В "Яндексе" заверили, что "Алиса" не умеет подслушивать людей

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Представитель "Яндекса" назвал "мифами" и технологически невозможным подслушивание людей голосовым помощником "Алисой".

Голосовой помощник "Алиса" от компании "Яндекс" не может подслушивать людей – это "технологически невозможно", заявил директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк.

Он отметил, что "мифы" о подслушивании "Алисы" есть, но это "совсем не так".

Масюк добавил РИА Новости, что блокировать возможность услышать что-либо можно даже на уровне "железа" – на всех устройствах "Алиса" есть кнопка выключения микрофона.

Голосовой помощник от "Яндекса" сейчас занимает 78% российского рынка виртуальных ассистентов, его ежемесячная аудитория – более 77 миллионов пользователей.

В январе 2023 года в компании признавали, что, как следует из анализа утекшего кода, голосовой ассистент "Алиса" мог скрытно включать микрофон устройства на несколько секунд без команды пользователя. В "Яндексе" тогда подчеркивали, что эта возможность относилась к бета-версии программного обеспечения, предназначенного для тестирования сотрудниками.