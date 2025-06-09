В ТОП-10 вошла Самарская область по количеству поданных проектов на форум «Сильные идеи для нового времени»

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Самарская область традиционно вошла в число наиболее активных регионов страны по количеству идей, размещенных на платформе форума «Сильные идеи для нового времени». Всего в стране подали более 35 тысяч решений. Для сравнения, в 2024 году было представлено 30,7 тысячи проектов. На крауд-платформе идея.росконгресс.рф зарегистрировались почти 600 тысяч человек.

От Самарской области на крауд-платформу поступило более 1700 идей, и эта цифра сама по себе говорит о заинтересованности жителей региона. Отметим, что социальная сфера в этом году лидирует по количеству инициатив. 1127 из них напрямую связаны с поддержкой участников СВО, семей и молодежи. Среди ключевых тем – укрепление института семьи, повышение рождаемости, поддержка многодетных родителей, участников СВО и их семей и развитие сельских территорий.

Елена Маркелова принимает участие в конкурсе АСИ "Сильные идеи для нового времени" с проектом "Вернулись! Пришло время жить". «Проект направлен на оказание помощи ветеранам СВО в социальной адаптации и психологической реабилитации через развитие у них компетенций социального проектирования и оказание им поддержки в реализации собственных инициатив. Этот проект – не просто помощь, а системное решение одной из самых острых проблем современной России: адаптации защитников Отечества к мирной жизни. Реализация проекта даст не пособия, а новый смысл жизни, ведь многие участники СВО теряют мотивацию без четкой миссии. Участие в проекте "Вернулись! Пришло время жить" превращает боевой опыт ветеранов СВО в мирные навыки – организаторские способности, стрессоустойчивость и умение работать в команде будут служить обществу. Так же создается сообщество взаимопомощи – ветераны будут помогают друг другу, а не останутся один на один с проблемами», - подчёркивает Елена Александровна.

Напомним, что «Сильные идеи для нового времени» — ежегодный форум, направленный на выявление и поддержку реализации общественно значимых инициатив. Они должны внести вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Он получил поддержку Главы государства. «Этот форум - одна из ключевых площадок для открытого и содержательного диалога. Он в полной мере созвучен задачам нашего внутреннего развития и нашей эпохе, когда поистине революционные трансформации всё больше и больше набирают обороты, набирают силу», - подчеркнул Президент страны Владимир Путин.

По информации АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», форум «Сильные идеи для нового времени» и церемония награждения призеров конкурса состоятся в Москве с 15 по 17 июля.

Фото - идея.росконгресс.рф