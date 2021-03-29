В Тольятти руководитель одной из религиозных организаций отдал мошеннику 200 тысяч рублей

64

Остерегайтесь предложений мошенников защитить ваши средства на банковской карте.

Неизвестный злоумышленник, используя более 5 разных абонентских телефонных номеров, убедил жителя Тольятти 1979 года рождения, руководителя одной из религиозных организаций «защитить» денежные средства.

Спустя некоторое время, потерпевший через интернет перевел на счет мошенника 200 тысяч рублей со своей банковской карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.