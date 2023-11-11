В Тольятти состоялся финал конкурса "Мама, папа, я - знающая ПДД семья!"

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В соответствии с планом совместных мероприятий департамента образования администрации городского округа Тольятти и Госавтоинспекции города в период с 21 октября по 11 ноября организовано проведение городского конкурса «Мама, папа, я – знающая ПДД семья», направленного на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.



11 ноября 12 команд - победителей районных этапов приняли участие в городском финале конкурса на базе МБУ «Школа № 93».



Конкурс состоял из восьми заданий, в которых взрослые и юные участники демонстрировали знания правил дорожного движения, навыки управления игрушечным автомобилем и оказания первой доврачебной помощи.



Победителями конкурса стали: семья Авдеевых, из МБУ «Лицей № 51», занявшая первое место,

2 место – семья Платоновых из МБУ «Школа № 93»,

3 место заняла семья Пушкаревых из МБУ «Школа № 58».



Победителями в номинациях

«С папой дорога безопасна» стал Александр Лариков,

«С супер-мамой мы изучаем ПДД» - Татьяна Корнеева, а самым

«Юным знатоком ПДД» стала Варвара Горшкова.



Мероприятие прошло весело и с пользой. Дети и их родители повторили правила дорожного движения, вспомнили правила безопасного поведения на дорогах.

Взрослые участники мероприятия отметили, что очень важно обучать детей ответственному и грамотному поведению на дорогах, самим демонстрируя пример соблюдения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГИБДД Тольятти.

Фото: пресс-служба ГИБДД Тольятти

