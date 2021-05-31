В Тольятти проводятся поощрительные акции для сделавших прививку от ковида жителей

154

Центральной темой сегодняшнего штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции стала вакцинация. На сегодня она проводится на базе 65 лечебных учреждений региона, действуют 168 прививочных пунктов. Прошли вакцинацию от коронавируса более 400 тысяч жителей, из них оба этапа завершили свыше 320 тысяч человек. Почти половина от общего числа привившихся – это люди старше 60 лет.

Процент использования вакцины в области - 96%, при этом есть динамика роста желающих привиться в Тольятти, где наряду с активной разъяснительной работой проводятся поощрительные акции для сделавших прививку жителей.

Глава Тольятти Николай Ренц сообщил, что к поощрительным акциям выразили желание присоединиться отрасли социального блока - предлагается разыграть абонементы на посещение бассейнов, спортивных залов, билеты на спектакли и выставки.

Губернатор поручил руководителям муниципалитетов рассмотреть такой опыт на эффективности его применения на своей территории.

«Вопрос вакцинации сегодня выходит на первый план. Светлана Валерьевна отметила определенную тенденцию, но эта тенденция неустойчивая. Мы видим, что в ряде регионов фактически вводятся ранее отмененные ограничения. Коллеги, нужно объяснять людям, показывать, какие риски существуют. Люди зачастую подвержены различным слухам, домыслам, фейкам в интернете. Нужно разъяснять, приглашать специалистов, которые будут объяснять, что главное – это здоровье человека», - отметил глава региона.

Видео здесь.